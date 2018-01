Santiago Uribe negó supuestos lazos con 'los 12 apóstoles'

En el Palacio de Justicia de Medellín se realizó este lunes la audiencia del juicio oral del ganadero Santiago Uribe, investigado por su presunta participación en el grupo paramilitar ‘los 12 Apóstoles’ y en el homicidio, en 1994, de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera.

Durante la audiencia, la defensa del hermano del senador Álvaro Uribe Vélez presentará 30 pruebas, entre ellas, 14 nuevos testimonios para demostrar la presunta inocencia del ganadero.



En su versión, Santiago Uribe aseguró que no conocía a Barrientos y aseguró que no tenía nada que ver con él ni con los policías Alexander Amaya y Juan Carlos Meneses, testigos claves contra el ganadero. Asimismo, negó que haya tenido algo que ver con el grupo paramilitar, cuyo nombre, según afirmó, escuchó por primera vez en un medio de comunicación en 2010.



Entre tanto, en su testimonio, Uribe también se refirió a La Carolina, una finca que según la Fiscalía era un centro de entrenamiento de ‘los 12 Apóstoles’. El investigado señaló que el lugar no era usado para ese fin, en tanto que allí, a finales de 1994 hasta 2016, se asentó el Batallón Girardot.

Uribe relató que asumió la administración de la finca el primero de octubre del 94 y que en aquel entonces le pagaban 4 millones de pesos. Desde entonces, hasta el 29 de febrero de 2016, día de su captura, iba casi cada semana, aseguró Uribe.



Ante la pregunta del juez sobre por qué debería creer en su versión, Uribe respondió que ha sido un hombre trabajador toda su vida y que Meneses, uno de los hombres que ha testificado en su contra, tiene un ‘pasado complicadito’.



Entre tanto, también dijo que sí usaba radios de comunicación, pero no para hablar con el grupo paramilitar, como lo ha dicho la Fiscalía, sino por recomendación del coronel Álvaro Ruiz, quien les dijo que la mejor arma eran los radios, para avisar cualquier peligro, pero que nunca fueron usados por alguien ajeno a La Carolina.



La defensa usó como dato clave el hecho de que a Uribe le falta un dedo meñique, debido a una amputación de nacimiento, por lo cual siempre ha saludado de una forma particular, un detalle que Meneses no mencionó en sus declaraciones contra el ganadero.



Otro punto clave para la defensa es que el investigado asistió a la Feria de Manizales entre el 5 y el 9 de enero de 1994, y Meneses aseguró que conoció a Uribe el 8 de enero, día que se posicionó como comandante de la Policía de Yarumal.



La continuación de la audiencia se programó para este martes.



MEDELLÍN