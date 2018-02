Defensa de Gustavo Villegas dice que sigue firme preacuerdo

Hace menos de una semana, un juez aceptó un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas, para que el exfuncionario se declarara responsable de los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia y abuso de función pública a cambio de que el ente investigador retirara la acusación del delito de concierto para delinquir por supuestos nexos con la mafia.

La defensa renunció a la práctica de la prueba para establecer la presunta inocencia de Villegas y la Fiscalía a la calificación jurídica que inicialmente adoptó, y con ello se evitó un juicio con unos 100 testigos, 60 de ellos a favor del exsecretario de Seguridad.



Villegas tendría una pena de 33 meses de prisión y 81 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos, por los delitos que aceptó en el preacuerdo,y que le imputó el ente acusador, por no de denunciar una supuesta extorsión de 150.000 pesos, de la que era víctima su empresa familiar, distribuidora de alimentos.



El exfuncionario pagaría la mitad de su condena en la cárcel de Yarumito, en donde está recluido desde julio de 2017, y el resto en detención domiciliaria. Lo que representa que en agosto estaría en su casa.



Sin embargo, la directora Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, aseguró que “ese preacuerdo no fue autorizado por el nivel central ni por su dirección. Es inaudito que se haya realizado, cuando no hubo ninguna colaboración con la justicia de parte del procesado”.



La directora aclaró que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, desconocía el acuerdo entre su representante en Medellín y los abogados de Villegas, por lo que advirtió que estudian alguna figura jurídica para que se deje sin efecto el preacuerdo. “Se considera que no está ajustado a la ley y se va a analizar una salida para que la Fiscalía se retracte de esa decisión”, recalcó.

Frente a la postura de la directora, el abogado Andrés Felipe Arango, defensor de Villegas, aseguró que no será posible que la Fiscalía se retracte del acuerdo porque ya fue avalado por un juez de la República. “¿Qué verifica un juez cuando la Fiscalía y la defensa realizan un acuerdo bilateral? Lo primero es que no exista un vicio en el consentimiento por parte del procesado, que significa que tenga derecho a un acuerdo libre, consiente, voluntario y que haya sido informado de las consecuencias adversas y positivas que le pueda traer el acuerdo”, explicó.



En segundo lugar, afirmó, que haya apego al principio de legalidad, es decir, que la Fiscalía no conceda un beneficio que exceda los límites legales, no cree conductas penales que no regulen la ley ni genere una doble concesión de beneficios al procesado. “En tercer lugar, que exista un mínimo de prueba que permita afirmar la existencia del comportamiento delictivo objeto del acuerdo”, precisó.



Arango agregó que cuando le presentaron el preacuerdo al juez, le mostraron los elementos de prueba, los términos del acuerdo y estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público, quienes verificaron que fuera legal. Igualmente, argumentó que el juez verificó que se cumplieran con todos los presupuestos para el aval del acuerdo, lo aprobó y emitió el sentido de fallo por el delito de abuso de función pública y delito de omisión de denuncia de particular.

‘Es atípico’: Experto

El doctor en Derecho Penal y docente de la Universidad Eafit, Juan Carlos Álvarez, explicó que la Fiscalía a través del fiscal delegado, presentó el preacuerdo ante el juez de conocimiento, y que en esos casos, el juez hace los controles y verifica que no haya violación de ninguna garantía fundamental ni del debido proceso.



“Si eso es así, la Fiscalía no tendría posibilidad de invalidar ese preacuerdo, a menos que demuestre que existe alguna evidente violación de garantías fundamentales, de lo contrario, no hay forma de modificar ese preacuerdo porque ya está avalado por un juez ”, dijo.



El experto afirmó que no pareciera que el ente acusador tuviera elementos para revertir el preacuerdo, a no ser que se haya cometido un delito o acto de corrupción.



“Hay que tener en cuenta que ese acuerdo se hace entre la Fiscalía y el imputado con su defensa y se somete a la revisión de un tercero imparcial. Por eso es atípico que se puede revertir. Si el nivel central de la Fiscalía tenía duda sobre el preacuerdo, esa información se la debió trasmitir al fiscal del caso, pero ya podría ser tarde para plantearla”, advirtió.



También detalló que antes del acuerdo, hay un proceso previo de negociación entre la Fiscalía y la defensa y se presenta ante un juez, quien le informa al procesado las consecuencias que tendrá si acepta la responsabilidad del delito acordado y le advierte que es irretractable, “si él lo acepta y el juez lo aprueba es como si fuera una sentencia. Es irreformable”.



En caso de que la Fiscalía demuestre que el preacuerdo es ilegal, que violó todas las garantías del debido proceso, a pesar de que lo aprobó un juez, la situación de Gustavo Villegas volverá al principio, continuará el juicio en su contra y será procesado por concierto para delinquir, por presuntos nexos con la ‘Oficina; por omisión de denuncia y abuso de función pública.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

En twitter:@Johapareja