Este viernes, nueva alerta naranja por la contaminación del aire

10 de marzo 2017 , 04:02 a.m.

10 de marzo 2017 , 04:02 a.m.

El Área Metropolitana declaró para este viernes alerta naranja ambiental por contaminación atmosférica en los 10 municipios que integran el valle de Aburrá.



Esta es la quinta alerta naranja en menos de dos semanas. La primera del año se decretó el pasado 28 de febrero.



La decisión se tomó porque en las últimas 24 horas, tres de las cinco estaciones de la Red de Calidad del Aire del valle de Aburrá con representatividad poblacional registraron un índice de Calidad del Aire (ICA) Naranja, clasificado como dañino para grupos sensibles.

Estas estaciones están ubicadas en la Casa de Justicia de Itagüí, la Corporación Lasallista de Caldas y en la Universidad Nacional, núcleo El Volador.



Según la autoridad ambiental, la mala calidad del aire se debe a las condiciones de estabilidad atmosférica, que predomina desde el miércoles, "causada por la baja radiación solar registrada y la ausencia de ascenso forzado de aire en la noche del miércoles".



Esta condición no favorece la salida de emisiones y partículas contaminantes del valle de Aburrá.



Si bien Área Metropolitana recuerda que la alerta naranja no es una emergencia ambiental y las medidas no son restrictivas, las condiciones del aire son dañinas para mujeres en estado de embarazo, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, por lo que se sugiere a estas personas disminuir sus actividades al aire libre.



(También le puede interesar: Salud, lo más afectado por la mala calidad del aire en Medellín)



Durante todo el viernes se realizará el monitoreo de las estaciones de medición del aire y luego de las 6:00 de la tarde se determinara si la alerta naranja se levanta o se prolonga hasta el sábado 11 de marzo.



MEDELLÍN