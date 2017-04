Declaran alerta naranja por la calidad del aire en Medellín

La decisión se da luego de que seis de las ocho estaciones de Medición de la calidad del aire permanecieran durante gran parte del miércoles indicando un Índice Calidad del Aire naranja.



Esto pese a que en el valle de Aburrá se habían mantenido concentraciones moderadas del contaminante PM 2,5.



De acuerdo con la información del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), en el Índice de Calidad del Aire (ICA), estas estaciones dan cuenta de que el aire en la ciudad es dañino para grupos sensibles como niños, adultos mayores, mujeres en embarazo y personas con enfermedades respiratorias.

Imagen tomada la mañana de este jueves del reporte de calidad del aire del Siata. Foto: Archivo particular.

Esta es la primera alerta de este tipo que se da en abril, y sucede poco más de una semana después de que fueran levantadas las medidas ambientales que se instauraron entre el 22 y el 27 de marzo en el Valle de Aburrá por la alerta roja que se vivió durante esos días.



Por otro lado, las condiciones del aire empeoraron a pesar de la gran radiación solar de los días anteriores, una condición positiva para la dispersión de contaminantes, y de que este martes la capital antioqueña vivió un día sin carro voluntario, con lo que algunos vehículos dejaron de circular por las calles de la ciudad.



Área Metropolitana, autoridad ambiental del Valle de Aburrá, informó que "el aumento de concentraciones horarias en la mañana de hoy no se relaciona con el episodio crítico del pasado mes de marzo; por el contrario, obedece a un fenómeno en el que la capa residual de contaminantes se aleja de la superficie pero no alcanza a salir del Valle de Aburrá".



Esto se debió, según el radar de vientos del Siata, "a una fuerte subsidencia de aire (aires que descienden al Valle y devuelven la capa a la superficie) ocurrida desde las 6:00 p. m. del día de ayer hasta las 4:00 a. m. del día de hoy", precisó Área Metropolitana.



Este viernes la Junta Metropolitana del valle, conformada por los alcaldes de los 10 municipios de esta subregión de Antioquia y el Área Metropolitana, volverá a reunirse para evaluar la situación y decidir si la alerta naranja continúa.

Preocupación ciudadana

Varias personas manifestaron su preocupación por la calidad del aire, entre ellos, Daniel Suárez, del movimiento Ciudadanos por el Aire, a quien además le parece “particular” que la situación se haya presentado un día después de que el secretario de Gobierno de Medellín, Santiago Gómez, dijera que la ciudad “no estaba ni enferma ni contaminada y que esta información estaba afectando a la ciudad a nivel internacional”.



“Todo apuntaba a que la calidad del aire mejoraría, entonces sorprende que hoy haya esta situación”, dijo Suárez.

El activista agregó que estas medidas voluntarias no son suficientes y que es contradictorio y errado que se den unas recomendaciones por la calidad del aire, pero que a su vez salgan los voceros de la Alcaldía a decir que la situación no es tán crítica.



“Son buenas intenciones, pero la ciudadanía no está reaccionando como debería ser o no les está llegando la comunicación como debería ser”, concluyó.



En ese sentido, Daniel Carvalho, concejal de Medellín, expresó: “La alerta naranja no está siendo útil porque no propone ninguna restricción y nadie sigue las recomendaciones”.



El concejal tiene una serie de propuestas para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes. Por ejemplo, extender de forma permanente la medida de pico y placa a las motos de cuatro tiempos, que actualmente no están cobijadas por esta restricción de circulación.



Aunque sus emisiones no son tan contaminantes como las de otros vehículos, por la gran cantidad de estos automotores que hay en la ciudad, se convirtieron en el tercer grupo vehicular que más contaminación por PM 2,5 genera.



Sin embargo, el corporado enfatizó que una sola medida no es efectiva y se necesitan planes que contemplen varias acciones.



Precisamente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental de la región, comenzó este año el Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica (Poeca), que señala las medidas a seguir en cada nivel de alerta por la calidad del aire.



Sobre este plan, Carvalho dijo que “por lo que ha pasado en el último mes, realmente se ha demostrado que la alerta naranja no está siendo útil, no nos está permitiendo evitar la alerta roja. Al protocolo se le debería hacer una revisión”.



El Área Metropolitana de Medellín aún no ha informado sobre una declaratoria de alerta naranja por la calidad del aire, como lo indica el Poeca.



Entre el 22 y 27 de marzo, las autoridades de la ciudad adoptaron la alerta roja por mala calidad del aire.



REDACCIÓN MEDELLÍN