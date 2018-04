Esto fue lo que dijeron los candidatos a la Presidencia en debate

Los candidatos a la presidencia Sergio Fajardo Valderrama, Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Gustavo Petro debatieron este lunes en Medellín temas claves en el país como infraestructura, corrupción, salud, educación y posconflicto.



El debate fue organizado por el canal regional Teleantioquia, el portal Semana.com, y fue moderado por Rodrigo Pardo, director editorial de la Revista Semana. En dicho debate también estaba invitado el candidato Humberto De la Calle, pero no pudo asistir porque su vuelo fue cancelado.

Estos fueron los puntos que se trataron en el debate:

Infraestructura

El primero en tomar la palabra fue Sergio Fajardo, quien aseguró que avanzaría en infraestructura educativa con 1.000 aulas nuevas, así como en infraestructura de desarrollo rural.



También aseguró que invertiría en proyectos fundamentales, la unión entre Buenaventura hasta Puerto Carreño para acercar el Pacífico con la Orinoquía; y el Ferrocarril de Pacífico, desde Buenaventura hasta el Eje Cafetero. “Avanzaré en la navegabilidad en el río Magdalena, un proyecto esencial que la corrección lo tiene paralizado”.



Por su parte, Vargas Lleras mencionó que él tuvo la satisfacción de coordinar el ambicioso plan de las 4G. "El departamento que más se benefició de este programa fue Antioquia (...) Ninguno de los proyectos bajo mi coordinación ha estado en entredicho", aseguró.

Microtráfico

Al respecto, Vargas Lleras afirmó que ese delito es “lo que más afecta la vida de los ciudadanos y además más de 3’500.000 delitos se cometen anualmente en el país, pero solo el 5 por ciento termina judicializado, por lo que se necesita prevenir la reincidencia, elevar el pie de fuerza, integrar de mejor forma la Fiscalía y los jueces y aumentar el cupo en centros penitenciarios porque el crimen no se debate con impunidad”.



“Lamento que la Corte Constitucional le haya dado ese alcance a la dosis mínima. El concepto del aprovisionamiento ha dado lugar a que cualquier consumidor se convierta en narcotraficante (…) El microtráfico no puede ser la puerta de entrada al crimen, no se pueden seguir utilizando a los menores a través del consumo y la distribución para fomentar los delitos. Guerra frontal contra el narcotráfico”, agregó Vargas Lleras.



Sobre el tema, Petro dijo que hay una tendencia en este país: más cárcel, más jóvenes presos. “Nosotros redujimos el 33 por ciento de los robos de celulares en el 2015, incluyendo a la juventud y tratando las drogas no con policías, sino con médicos y psicólogos".



Ivan Duque afirmó que quiere ser presidente de Colombia para reglamentar el acto legislativo y evitar que la dosis personal sea para los jíbaros en Colombia. “Han pasado nueve años desde el acto legislativo 02 del 2009 para disminuir la dosis personal, que no necesariamente implica cárcel sino decomiso, los colombianos queremos medidas concretas”.



Y Fajardo dijo que ninguna mamá quiere un alais para su hijo por lo que invertiría en entornos protectores y oportunidades en educación

Economía

Duque aseguró que tomará medidas duras en lo fiscal, en regímenes de pensiones, dijo que la carga tributaria en el país es asfixiante, pues evita que se desarrollen proyectos productivos y que muchas personas entren al mundo laboral porque las empresas no tienen recursos. Aseguró que eliminará el derroche en la administración, que hará una reforma en la administración pública y así buscará reducir la evasión del iva, la pobreza y expandir la clase media.



Petro opinó que los gastos de derroche irán a educación y que para él disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía: aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos.



Sobre ese tema, Vargas Lleras dijo que para que el país recupere la competitividad, tiene que adecuarse a lo que ocurre en el resto del mundo y que es necesario reducir el impuesto de renta a no más de un 30 por ciento.



Fajardo habló sobre el gran reto de formalización laboral. “Hacemos una apuesta por las micro y pequeñas empresas. Ahí se genera el 80 por ciento de recursos para ingreso al país”.

Corrupción

Petro recalcó que “en Colombia ha crecido la corrupción porque nuestra base económica es el dinero fácil, la coca, petróleo y las regalías. Hay que cambiar esa base económica de dinero fácil a dinero trabajado: agricultura, ese tipo de economía disminuye los corruptos. Los corruptos van para la cárcel. La justicia hay que independizarla de la política"



También dijo que ha arriesgado su vida para combatir la corrupción y que los colombianos pueden tener certeza de que si queda como presidente esta problemática se termina.



El candidato del Centro Democrático aseguró que debe haber extinción de dominio para corruptos y tener presupuesto sin mermelada



Vargas Lleras aseveró que en el país hay 42 iniciativas anticorrupción, la ley de extinción de dominio y dos estatutos anticorrupción. “Hay que tener voluntad política”.



Y Fajardo afirmó que “la corrupción entra al poder en campañas electorales, por eso ni un peso por un voto, ni un puesto por contrato para un congresista”.

Salud

El candidato Vargas Lleras garantizará que quienes estén en el régimen subsidiado gocen de los mismos derechos del contributivo y que cada colombiano acceda a un médico especialista en familia, dijo que no habrá más tutelas. “Lo de las EPS tiene que racionalizarse, este país no puede continuar con 17.000 IPS, la mitad no conoce el riesgo de las personas afiliadas”.



El candidato también se comprometió con ampliar licencia de maternidad a todas las mujeres que no tienen empleo formal.



Para controlar la corrupción en salud, Vargas Lleras aseguró que fortalecerá la Superintendencia para mayor control y vigilancia del sector salud. "La plata si alcanza si se disminuye corrupción”, aseguró.



En lo que coincidió Petro al afirmar que “la plata alcanza si hay dos reformas fundamentales. La primera es montar un momento preventivo que permita que hogares sean atendidos por médicos y profesionales y quitar las EPS que son un peso muerto que chupa recursos innecesariamente”.



Ivan Duque aseguró que a las EPS no se les va a pagar por la cantidad de afiliados sino por la calidad del servicio, para que no abusen. También tendrán factura en línea y factura electrónica para evitar corrupción.



Fajardo luchará contra la corrupción de los políticos que llegan para repartirse la salud de los colombianos. Aseguró que las EPS que no funcionen se cerrarán.

Medio ambiente

Los cuatro candidatos hablaron sobre acciones para mejorar la calidad del aire. Duque aseguró que así como Medellín tiene flotas eléctricas, expandirá esa iniciativa para que el transporte público tenga buses limpios.



Igualmente, dijo que la meta es que en el 2040 el parque automotor particular sea eléctrico y apostará a las energías renovables. "Hay que conservar produciendo y producir conservando. Tener esa cultura de la huella individual de carbono y tener la conciencia de ecoturismo, de la conservación de las cuencas y la biodiversidad”, añadió.



Entre tanto, Fajardo dijo que el medioambiente y la biodiversidad es la gran riqueza del país. Dijo que se debe enfrentar el cambio climático como una responsabilidad, evitar la contaminación del aire, apostándole a las energías renovables



Vargas Lleras enfatizó en que el medio ambiente tiene como principal enemigo la ilegalidad y que en el país se deforestan 200.000 hectáreas.

Justicia y política

Gustavo Petro aseguró que el camino es fortalecer la justicia, independizar la justicia del congreso. “Lo que no se debe hacer es quitar las cortes. O subordinar el poder judicial a la política”.



También aseguró que la carrera judicial debe ser una orden para todo miembro de la justicia.



Vargas Lleras dijo no haría una constituyente. “El único mecanismo que pienso emplear para impulsar la gran reforma a la justicia es un referendo constitucional (…) la corrupción permeó todas las instancias de la política, los que cometieron esos delitos deben irse para la cárcel, los poderosos tienen que responder”.



Ivan Duque aseguró que "llegó el momento de abrir el debate de cómo se deben manejar las altas cortes y pensar en un gran tribunal puede ser una buena alternativa para Colombia".



También fortalecerá las primeras y segundas instancias para tener un mejor manejo judicial y la resolución de conflictos.



Entre tanto, Fajardo añadió que “lo que vemos hoy es cómo la política llega a la justicia y la corrompe. Hay que mostrarle a la ciudadanía que quien la hace la paga. Todos los corruptos tienen que responder con su patrimonio".



“El primer punto para hacer reforma política es votando, las personas que elegimos toman decisiones importantes, votar es la obligación nuestra, si elegimos personas honestas, esa es la principal reforma política”, aseguró.



Y agregó que no cree que el país necesite una constituyente, porque hay muchos problemas, “Colombia está indignada por la corrupción, Colombia tiene todas las heridas (..) de lo que ha sido la guerra”.



