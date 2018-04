De 10 ocupados, hay 5 en el rebusque y de esos, solo uno se pensiona

Colombia tiene más de 22 millones de ocupados de los cuales, cerca de 15 millones están excluidos a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales. Además, cerca de 9,6 millones de trabaja de cuenta propia.

Hay más. 7 de cada 10 personas que laboran no están afiliadas a una Caja de Compensación; de 100 ocupados en el país solo 49 son asalariados; las mujeres recibieron el 81 por ciento de lo que ganaron los hombres, pese a tener más años promedio de educación; la mitad de los desempleados del país son jóvenes que, sumados a los que ni estudian ni trabajan (Ninis), llegan a 2’500.000.



A esto, se le suma que de 10 ocupados que hay, cinco están dedicados al rebusque de los que solo tres cotizan y únicamente uno llega a pensionarse.



Por estas altas cifras que resaltan una baja en la calidad del empleo, la Escuela Nacional Sindical (ENS) calificó de “precarias” las condiciones laborales del país.

A pocos días de conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, nos preocupa la tasa de desempleo registrada en Medellín y el Área Metropolitana, para el mes de marzo. pic.twitter.com/LmI5PPBoSX — Sinpro Sindicato (@SinproColombia) 27 de abril de 2018

“Infortunadamente la informalidad sigue alta y sostenida llegando a 66 por ciento. Y ha crecido el número de trabajadores cuenta propia tienen dos características: incluye los profesionales que se vuelven independientes y también aquellos que laboran en negocios informales. No podemos decir que todos los ‘cuenta propia’ son profesionales porque desafortunadamente en el país la mano de obra es poco calificada”, explicó Carmen Lucía Tangarife, investigadora profesional de la ENS.



Añadió, que la tasa de desempleo ha venido aumentando en el país en los últimos dos años (8,9 puntos en 2015, 9,2 en 2016 y 9,4 el año pasado) ubicándose por encima del promedio de América Latina, que está en 8,4 por ciento.

En el caso de Medellín, la cifra llegó a los dos dígitos cerrando el 2017 en 10,8 por ciento para un total de 221.000 desocupados en toda la ciudad contra 1’822.000 ocupados.



“En Medellín más del 28 por ciento de la población está en el 'cuentapropismo' lo que nos preocupa muchísimo porque de 100 trabajadores de la ciudad, 28 lo hacen de cuenta propia”, expresó Tangarife.



Sin embargo, la tasa de informalidad en la ciudad y su área metropolitana es de 43,2 por ciento, muy inferior a la tasa nacional de 66 por ciento.



Otro aspecto a resaltar en Medellín son los jóvenes, pues los Ninis alcanzaron alrededor del 17 por ciento de la población empeorándose también en las mujeres (22 por ciento) en comparación con los hombres (12,6 por ciento). Ya, por género, la tasa de desempleo de las mujeres se ubicó en 12,5 por ciento mientras que la de los hombres fue de 9,4 por ciento.

Mujeres y jóvenes

La situación laboral de mujeres y jóvenes no se evidencia solo en Medellín. A nivel nacional, estas siguen siendo las personas que más desigualdad presentan en el mercado laboral.



“Las mujeres presentaron una tasa de desempleo superior, 12,3 por ciento frente al 7,2 de los hombres a pesar de que tienen más años de educación. La población joven reporta tasas por encima del 16,1 por ciento y se agrava si se diferencia por hombres y mujeres”, explicó la investigadora.



Según el informe, del total de desempleados jóvenes 650.000 fueron mujeres y 494.000 hombres. Además, de 100 jóvenes que entraron a ser parte del sistema laboral, solo 60 encontraron trabajo.



El panorama y las cifras expuestas por la ENS hacen parte de las razones por las que se marchará este primero de mayo, Día del trabajo. La jornada de protesta, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comenzará a las 8:30 de la mañana en el sector Carabobo Norte y terminará en La Alpujarra. Jaime Montoya, Secretario General de la CUT Antioquia indicó que esperan a unas 15.000 personas.

Solo el 38% de los empleados está afiliado a un sistema de pensiones

¿Ha pensado en su vejez? ¿Más específicamente en la parte económica? Debería, pues el panorama expuesto por la Escuela Nacional Sindical (ENS) no es para nada alentador.



De cada 100 trabajadores, tan solo 38 están vinculados a un sistema pensional. Es decir que más del 60 por ciento no está vinculado a un fondo, lo que tendrá un impacto directo en la vejez de esa población.



“Como si fuera poco, de la población adulta que ya debería estar recibiendo una pensión, solo 32 de cada 100 lo está haciendo”, explicó la investigadora de la ENS.

De 10 ocupados en Colombia, 5 están en la formalidad, 3 cotizan y solo 1 se pensiona.



El próximo gobierno se tendrá que ocupar seriamente de la formalización laboral.#InformeDeCoyunturaLaboral — Mario A Valencia (@mariovalencia01) 30 de abril de 2018

Por su parte, Mario Valencia, director de Cedetrabajo, explicó que diferentes organizaciones sindicales crearán una comisión alternativa para proponer una reforma pensional diferente a la planteada por entidades bancarias.



“Hay que revertir la situación actual logrando que más personas entren al sistema de pensiones. La idea no es eliminar alguno de los dos sistemas de pensiones (públicos y privados) sino crear un sistema mixto en el que hasta 3 o 4 salarios mínimos coticen obligatoriamente en el sistema público (Colpensiones) y a partir de cuatro salarios mínimos sea opcional cotizar al privado”, explicó Valencia.



Y es que para él, el sector privado no está en capacidad de responder por las pensiones “porque los datos indican que el 66 por ciento de los que se van a pensionar en ese sistema, no lo hacen con una renta vitalicia sino con un retiro programado”.



