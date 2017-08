Autoridades investigan la causa del incendio en Moravia, Medellín

“Esta era mi acera, allí había un balconcito, aquí quedaba mi cocina y mi alacena. Esto era lo mío, mis platos, mis cucharas, el atún que me iba a comer, yo tenía todo lo de una casa, todo”. Con la voz entrecortada por el llanto, mientras señalaba lo que quedaba de sus enseres, Belly Juliet Velásquez describió el dolor causado por el incendio que devoró el viernes su casa, en el sector El Oasis, del barrio Moravia (nororiente de Medellín). De las llamas, afirma, solo pudo rescatar a su pequeña hija de tres años de edad.

De acuerdo con el último censo de la Alcaldía, entregado ayer, la conflagración que consumió cerca de 8.000 metros cuadrados deja hasta el momento 466 familias afectadas y 1.652 personas damnificadas, de las cuales 810 son niños y 842, adultos. Por el momento, 126 familias están albergadas en la Institución Educativa El Bosque y 263, en casas de familiares o conocidos.



Al igual que Velásquez, muchas personas lloraban sobre las cenizas mientras miraban hacia las llamas que aún ardían en algunas viviendas. Otros gritaban de desesperación ante la imagen del fuego destruyéndolo todo. Decenas llevaban agua en tarros, ollas, baldes o cualquier recipiente que encontraran y con una cadena humana hacían llegar el líquido a las casas humeantes.



La emergencia ocurrió en la carrera 57 con calle 89 (comuna 4), en la parte baja de la vía que bordea el sector, pero las llamas fueron escalando hasta consumir viviendas de la parte superior. Apagar el fuego tomó unas tres horas.



Las llamas dejaron una imagen gris con cilindros de gas, negros por el hollín, que los habitantes sacaron rápidamente de sus casas para evitar explosiones, y neveras que permanecían de pie entre las cenizas.

Aunque se llama El Oasis, el sector no tiene nada de paraíso. La razón por la que el fuego se extendió tan rápido es que la mayoría de las casas del sector estaban hechas de madera y materiales inflamables. Este barrio surgió en 1988, según un documento técnico de la Alcaldía, cuando 20 familias fueron reubicadas allí en albergues temporales para evitar riesgos por el desbordamiento de la quebrada La Iguaná.



Antes vivían en El Morro, antiguo basurero a cielo abierto que funcionó en Medellín entre 1977 y 1987, cuando la montaña de 35 metros de altura y 1,5 toneladas de desechos agotó su capacidad. En ese periodo se habían asentado recicladores y en 1987 habitaban allí cerca de 14.600 personas, muchos de ellas desplazadas.



No es la primera vez que las llamas carcomen a Moravia. En el 2007, una veladora causó una conflagración que consumió cerca de 220 casas, una tragedia que acabó con la vida de un niño de cinco años de edad. Sin embargo, sus habitantes recuerdan hasta seis incendios en El Morro y tres en El Oasis, según contó Róbinson Felipe Agudelo, quien vivía allí con su madre desde hacía 23 años y de lejos veía cómo su casa sucumbía ante el fuego sin poder rescatar ninguno de sus enseres.



Las autoridades aún investigan cuál pudo ser la causa del incendio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a que no se construyan casas o ranchos en estas zonas, ya que no solo está prohibido sino que aumenta el riesgo de los pobladores.



Para los damnificados, lo que sigue en cuestión de vivienda es seguir en el albergue temporal mientras se terminan los censos, para después ser reubicados por la Alcaldía en arrendamientos temporales, inicialmente por tres meses.



En una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se decretó la calamidad pública en la ciudad, con lo cual se podrá disponer de los recursos nacionales para la atención y recuperación de una forma más ágil.



El viernes se abrió la cuenta corriente nº. 003666666-61 de Bancolombia a nombre de la Corporación Antioquia Presente para ayudar a los damnificados. Hasta el mediodía del sábado se habían recaudado 36,5 millones de pesos.



La Cruz Roja Colombiana también recibirá ayudas hasta el próximo lunes en su sede de Medellín, además de habilitar la cuenta de ahorros 100150008-46 de Bancolombia a nombre de Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Por último, los usuarios de Tigo UNE también pueden hacer donaciones marcando al 018000411011. La donación se cargará a la cuenta de servicios del próximo mes.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Corresponsal de EL TIEMPO