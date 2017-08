'Prefiero volver a construir a no saber qué va a pasar’

A las 1.108 personas a las que un incendio les quemó sus casas los asalta ahora la misma duda: ¿Y ahora qué sigue?



La Alcaldía habilitó un albergue temporal en la Institución Educativa El Bosque, en la que permaneces 360 personas; sin embargo, no pueden estar allí para siempre y los cerca de 900 estudiantes que se educan allí deben volver a las aulas. Es por eso que la Administración Municipal ha instado a los afectados a que, en la medida de lo posible, se alberguen en casas de familiares o amigos, a donde les seguirán llevando las ayudas.



Además, se comenzará con el proceso para que algunos accedan a la ayuda de arrendamiento temporal, por tres meses. Para ello ya se han identificado 127 apartamentos.

Sin embargo, los afectados dicen que a pesar de que han sido atendidos muy bien en el albergue, no tienen certeza sobre su futuro.

En el albergue temporal permaneces 360 personas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Si no tenemos ningún familiar que nos reciba, ¿nos van a echar de aquí?”, se pregunta María de los Ángeles Bedoya, de 50 años de edad de los cuales 33 ha esta casado con Carlos Gutiérrez, quien padece asma y necesita equipos respiratorios permanentemente. Juntos llevaban en El Oasis unos 20 años, este no es el primer incendio que destruye su casa. Bedoya recuerda que ha habido dos más pero siempre vuelven a construir allí porque no tienen otro lugar a dónde ir.



La misma situación la vive Karina Perea, una madre de 24 años de edad con una bebé de 10 meses y quien hace tres años vivía en El Oasis. Llegó ella sola y con sus propias manos y madera que recogía de las orillas del río Medellín, armó su casa en el barrio. Solo había una pariente que podía recibirla. Pero, cuando llegó el momento de ir, esta le dijo que ya no podría quedarse en su casa.

“No me queda más a dónde ir, ya uno no sabe qué va a ser de uno. En estos momentos hasta prefiero que me digan que puedo volver a construir y yo me esfuerzo y hago mi casita a que nos lleven quién sabe para dónde a un lugar que uno no conoce...toca esperar a ver con qué salen”, dijo la madre.

Debajo de un puente

Varias familias eligieron refugiarse debajo del puente de la Madre Laura, justo en frente del lugar de la tragedia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Mientras algunos descansan, otros hacen guardia pues a varios ya les han robado sus pertenencias. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Con los colchones en el piso o dentro de carpas duermen bajo el puente. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Bajo el puente de la Madre Laura se refugian algunos de los afectados. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

No todos los damnificados se acogieron al albergue temporal, algunos están refugiados bajo el puente de la Madre Laura, con el olor del humo en las narices y viendo de frente los restos de madera carbonizada de sus casas.



“El albergue que le dan a las personas es solo por unos días, estamos acá para que vean que sí somos afectados y necesitamos una solución definitiva”, dijo Yorley González, un vallenatero de Tierralta (Córdoba) desplazado de su tierra por el conflicto armado y de su casa en Medellín por las llamas que, además, quemaron su fuente de ingresos: su acordeón.



Con su nevera, colchones y algunas cosas que pudieron sacar de las llamas, él lleva seis días durmiendo en este lugar. Tiene dos hijas pequeñas y una bebé que nació este lunes, la cual, con su madre, fue llevada a un hospital.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de EL TIEMPO



MEDELLÍN