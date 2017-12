‘Daguerrotipia’, un retrato sobre la bohemia de Medellín

20 de diciembre 2017 , 09:14 a.m.

Imágenes que reflejan escenas de la cotidianidad antioqueña de antaño, tomadas en los bares ubicados por las calles de Junín o Guayaquil; o los rostros de algunos escritores, intelectuales y políticos, importantes de la época, desde la comodidad de sus hogares o detrás de sus escritorios están plasmados en la selección fotográfica ‘Daguerrotipia, literatura y amigos’, del periodista Jairo Osorio Gómez. En las fotografías, realizadas con negativos y cámaras análogas (solo una es digital), se narran fragmentos de la vida de sus personajes.

“Lo que hice fue abrirle los ojos a Jairo sobre la importancia del material que tiene para recrear una historia de la vida de esta ciudad”, comentó Juan Fernando Ospina, curador de la exhibición y director del periódico Universo Centro sobre la muestra compuesta por 85 imágenes a blanco y negro (solo dos a color) recopiladas y capturadas durante los 40 años de trabajo de Osorio.



Con la exhibición, en su mayoría de rostros, se realiza un recorrido histórico de lo que significó la bohemia de Medellín, rodeada de tragos de licor, espacios para la conversación profunda y los pasatiempos.

Sobre la composición del mostrario fotográfico, inaugurado el pasado 11 de diciembre en el Claustro San Ignacio Comfama, el curador comentó que la organización de las imágenes (la primera y la última a color), cumplen con una decisión personal sobre la narración de dos hechos importantes para la vida del periodista.



En la primera se muestra al hermano de Osorio detrás de un mostrador de un bar, propiedad de la familia, a finales de los años ochenta en el centro de la ciudad. Y, en la última, la imagen de Fernando Vallejo, “cacheticolorado”, como lo calificó Ospina, en su vieja casona, de ambiente barroco, ubicada en México.



El nombre de la exposición del renombrado “cronista”, según fue descrito por el ex alcalde y periodista, Alonso Salazar, surgió luego de una crítica realizada a finales de la década de los 90 por su colega y amigo, Carlos Bueno.



Y es que no hay quien no haya escrito o hablado de la vida y obra de Osorio, el hombre quien hoy se encuentra dirigiendo el fondo editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula).

La colección se exhibirá hasta finales del mes de enero. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

A la pluma de Alberto Aguirre, el columista y crítico de cine, llegó en 1978 el trabajo, como reportero gráfico, del caramanteño. “Las fotos de Jairo Osorio, en este despliegue sobre una calle de Medellín (...) Revelan lo real cotidiano. Y resulta que lo real cotidiano es maravilloso (...) Las imágenes de Osorio tienen el mérito de enfrentarnos a lo cotidiano, a su poderío, a su magnificencia”, reseñó el escritor para la época.



Sin embargo, la modestia del fotógrafo no le hace honor a las palabras que le dedican en libros, periódicos y discursos, los académicos del país. Para él, fue “impúdico” el hecho de que Ospina haya elegido un retrato suyo durante la guerra de Nicaragua, y el de su hermano detrás de una caja registradora en un bar de Guayaquil.



Con este homenaje, en el que se engloban muchas historias de amigos y personajes anónimos, Osorio espera llegar a bibliotecas y coleccionistas del país.



La muestra hace parte del proyecto de recuperación cultural de Comfama, según detalló Sergio Restrepo, gerente de la sede San Ignacio. Para apreciarla se debe llegar al tercer claustro, donde estará ubicada hasta finales del mes de enero y de acuerdo con los horarios establecidos por la institución.





