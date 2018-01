Culmina el Festival de Festivales, una vez más con grandes resultados

La Corporación Deportiva Los Paisitas realizó con éxito, una vez más, la octava versión del Festival de Festivales que incluye diferentes disciplinas deportivas entre las cuales está el reconocido Pony Fútbol, con el que se termina el Festival mañana con la final que disputarán en femenino, a la 1:40 p. m., Antonio Nariño ante el Inder Medellín y en masculino, a las 3:30 p. m., en la Cancha Marte Uno, Tres Avemarías, de Barranquilla frente a Envigado.



Las otras disciplinas deportivas, baloncesto, porrismo, voleibol, judo, entre otras, terminaron en el transcurso de esta semana.



El Festival de Festivales, que se viene realizando desde el 2010, busca siempre la inclusión de nuevos deportes que sean practicados de forma masiva, es decir, que no tengan concentración solo en el área metropolitana, sino que pueda contar con la participación de otras ciudades, incluso países.



Según los datos brindados por la Sala de Prensa de La Corporación Deportiva Los Paisitas, este año se contó con la participación, en 15 disciplinas deportivas, de 5.913 niños y niñas, siendo el Pony Fútbol y el porrismo las disciplinas con más niños y niñas inscritos. Un total de 942 y 884 inscritos respectivamente.



Una de ellas es Andrea, la número 10 del equipo Inder Medellín quien bajo una lluvia incesante, que parecía no abandonar la tarde del pasado martes, cuando el equipo disputaba su partido de octavos de final contra Barrio Taganga, de Santa Marta, corría, junto con sus compañeras, dando lo mejor de sí para obtener el resultado esperado y alcanzado: el triunfo, 5 goles a favor y 0 en contra. Y aunque no anotó gol en esta ocasión, Andrea fue clave para el triunfo de su equipo.



Ahí, bajo esas gotas constantes, estaba ella entre las jugadoras que más le discute a su entrenador Andrés Chaverra, pero una de las que más rendimiento le brinda. Ella, casi que la niña de los ojos para Andrés, quien la ve como una hija. Eso es Andrea, la niña de piel morena, ojos y cabello cafés, delgada y con 12 años de edad, tiene todo un futuro por delante en este deporte y un talento inigualable en el mismo. A pesar de que tiene bajo esos ojos cafés una historia de vida en la que también se pone la camiseta 10.

Andrea, la niña de piel morena, ojos y cabello cafés, delgada y con 12 años de edad, tiene todo un futuro por delante en este deporte. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

A Andrea, su madre y hermanos nunca la han ido a ver jugar. Incluso, la relación que lleva con ellos es casi nula y el apoyo deportivo, familiar y personal no existe de parte de ese, su núcleo principal.



Ya lleva dos años consecutivos jugando en la Pony Fútbol. Uno perteneciente a la Liga Antioqueña de Fútbol Femenino. La única figura paterna que ha tenido es su entrenador Andrés, quien no solo la ha acogido como jugadora, sino como parte de su familia para ayudarla a salir adelante a través de tan hermoso y popular deporte como el fútbol.



Tiene otros familiares. Pero, asegura, ninguno ha ido a verla jugar. Solo unos cuántos y no son familia de sangre. “Son mis tíos, pero es porque se han portado bien conmigo y se preocupan porque no me falte nada cuando vengo a entrenar”, cuenta, mientras se toma un refresco. Y que no le falte nada hace referencia a algo muy importante para un deportista: la comida, los pasajes y el uniforme.



Aun existiendo distintas disciplinas deportivas dentro del Festival de Festivales, que termina este sábado, para Andrea no hay otra pasión que el fútbol. Y el estudio también. Este año iniciará grado sexto en un colegio cerca a su casa, en el Popular 2 y en un futuro, por ahora, quiere estudiar enfermería y se ve a sí misma como una enfermera que se dedica al fútbol. Asegura que con el pasar de los años puede que cambie de decisión y escoja otra profesión. Eso sí, no piensa abandonar el deporte.

Aunque no cuenta con el apoyo de su familia nativa, ha encontrado en el Inder y en el equipo, a una familia que vela por ella y por su bienestar, un papá adoptivo, su entrenador, que está siempre al tanto de sus necesidades y trata de brindarle lo mejor,. Sobre todo, ha encontrado personas que le dan la mano con lo que sea necesario para que no abandone aquello por lo que siente pasión y en lo que tiene un talento innato y enorme: siendo la número 10, en el deporte y en avanzar en la vida sobrepasando adversidades.



El Festival de Festivales aspira para el próximo año tener la constante de aumentar tanto el número de disciplinas deportivas como el número de deportistas participantes en cada una.



DANIELA CASTAÑO MONTES

Para EL TIEMPO​