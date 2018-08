Cuatro mineros quedaron atrapados en una mina en San Rafael, Antioquia

Organismos de socorro, liderados por personal de la Agencia Nacional Minera, trabajan este martes en las labores de rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados en una mina de oro, al parecer ilegal, en la vereda Camelias, en el municipio de San Rafael (Oriente de Antioquia).

De acuerdo con Abad de Jesús Marín, alcalde de San Rafael, se cree que los mineros, que no superan los 30 años de edad, están atrapados a 150 metros de profundidad, por lo cual la comunicación con ellos no ha sido posible y no se sabe a ciencia cierta si aún están con vida.

La mina es ilegal, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Foto: Cortesía Alcalde de San Rafael, Antioquia

"Se cree que el accidente sucedió ayer, pero como es una mina ilegal nadie lo reportó. Hoy (martes) los niños de esas familias no fueron a estudiar y la profesora averiguó qué sucedía y comunicó el hecho", expresó el mandatario local, quien añadió que

Marín dijo también que en el lugar hay al menos 50 personas de la alcaldía, el Ejército, la Agencia Nacional Minera y el Cuerpo de Bomberos municipal trabajando en el rescate. Siguen a la espera de que llegue personal del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).

Según el alcalde del municipio, el accidente en la mina se presentó este lunes pero solo se reportó hasta el martes. Foto: Cortesía Alcalde de San Rafael, Antioquia

Asimismo, el mandatario local expresó que pidieron apoyo de los bomberos de San Roque (Nordeste), pues la mina está ubicada en límites con este municipio. Por su lado, Freddy Osvaldo Rodríguez, alcalde de San Roque, dijo que prestarán toda la ayuda suficiente.



