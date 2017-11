Cuatro rutas apoyan servicios suspendidos por paro de buses en la 13

La Secretaría de Movilidad autorizó temporalmente a cuatro empresas de transporte público a prestar los servicios de las rutas integradas del metro de la empresa Conducciones América S.A., que no están funcionando desde hace una semana, debido a que los conductores se declararon en paro, lo que causó importantes afectaciones a los habitantes de la comuna 13 y otras aledañas.

Así, dos buses de la empresa Metrosán cubrirán temporalmente la ruta integrada hacia la estación San Javier del metro; cuatro de TAX Maya y seis de Coonatra, hacia la estación Santa Lucía y cinco de Autobuses, hacia la estación Estadio.



La decisión la tomó la dependencia de Movilidad, en vista de que los conductores se niegan a levantar el paro, con el argumento de que ya no soportan las extorsiones de las que son víctimas, al parecer, varias veces al día, en distintos puntos.



El pasado 26 de octubre, la empresa manifestó que debido a problemas de orden público, los vehículos alimentadores del metro que comprenden las rutas 201i, 202i y 221i, Villa Laura, El Morro y Volcán no iban a seguir prestando servicios.

Desde entonces, representantes de la empresa transportadora se reunieron con las secretarías de Seguridad y Movilidad, así como con la Policía.



“La administración municipal, en asocio con la fuerza pública en distintas reuniones con la empresa garantizaron la debida seguridad para la prestación del servicio”, manifestó la dependencia de Movilidad en una resolución.

Sin embargo, ayer se mantenía el paro por parte de los conductores. James Zuluaga, líder defensor de derechos humanos de la comuna 13, explicó que debido al cese de actividades, 5.000 habitantes de siete barrios estaban afectados.



El líder también confirmó que los trabajadores de transporte público “son víctimas de hasta cuatro extorsiones al día, en varios sectores, por lo cual están pagando mucho dinero y hay algunos que están amenazados por esta razón”.



La situación es tan compleja, afirmó el líder, que el temor había impedido que se hicieran las denuncias, que según las autoridades, apenas se hicieron efectivas el pasado 30 de octubre.



El coronel Juan Carlos Restrepo, comandante operativo de la Policía Metropolitana, explicó que aunque se pusieron a disposición de la empresa todas las garantías para prestar los servicios con tranquilidad, no se logró que volvieran a trabajar.



Por ello, agregó, una de las hipótesis que tienen sobre la situación es que el paro se debe a dificultades internas de la empresa, al parecer entre el gerente y los conductores, lo que los mantiene en el cese de actividades. EL TIEMPO trató de contactar al gerente de la empresa pero no fue posible.



Entre tanto, la Secretaría de Movilidad explicó que en estas situaciones prevalece el interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y la protección de los usuarios.



De acuerdo con la resolución emitida por la Secretaría de Movilidad, “cuando se compruebe que la empresa de transporte abandona una ruta adjudicada durante 30 días consecutivos, la autoridad de transporte competente revocará el permiso, reducirá la capacidad transportadora autorizada y procederá a la apertura de licitación pública correspondiente”.



