Critican falta de rigor en diseños de las obras de Medellín

Aunque el objetivo era conectar vías para mejorar la movilidad del barrio El Poblado, las obras de valorización lo que han evidenciado es una desconexión entre sus ejecutores.



Así lo dejó evidenciar el estudio que la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) seccional Antioquia le realizó a tres de las 27 obras de valorización de El Poblado: Transversal Superior con la Loma de El Tesoro, Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos y Tranversal Superior con la Calle 10.

“Elegimos esas tres porque para nosotros presentaron los problemas que tienen la mayoría de obras. Encontramos cosas preocupantes, como que los diseños originales no se respetaron y que todos tuvieron cambios, algunos de ellos sugeridos por vecinos del sector sin ningún sustento técnico”, expresó José Fernando Villegas, director de la CCI seccional Antioquia.



Asimismo, encontraron que en las tres obras hubo 11 contratos y que todos fueron ampliados tanto en plazo como en precio.

Desde el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed) indicaron que el sobrecosto en el paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos fue de 5.000 millones de pesos, pero que lo demás es considerado “obra extra”.



Para Villegas, se evidenció el poco rigor que hay a través de los pocos contratos de diseños, pues la entidad contratante tiende a pensar que estos cuestan mucho dinero.



“Lo que tratamos de mostrar es que la mejor plata invertida son estudios. Muchos de los problemas de la Inferior con Los Balsos se hubieran podido prever si la campaña exploratoria hubiera sido mayor”, manifestó el directivo, quien añadió que en los contratos que analizaron, el aumento en costos fue 50 por ciento más del presupuesto inicialmente contratado.

oy entregan dos tramos de la ampliación de la loma de Los Parra entre la Transversal Inferior y la carrera 29. Foto: Jaiver Nieto

Aunque no es función de la CCI realizar labores de veeduría, el vocero contó que les “pareció responsable” con la ciudad analizar por qué se estaban ejerciendo prácticas evidentes que, según la entidad, no son adecuadas en ingeniería.



Otro de los hallazgos en los contratos fue que hubo tres entidades contratantes, algo que no es normal, según Villegas. “Terminaron contratando entidades que no fueron creadas para esa labor, como lo es Fonvalmed. Debió ser la Secretaría de Infraestructura Física la que debió ejecutar dichas obras”.Y ese, precisamente, es el problema que según la CCI tienen las obras de Medellín: una falta de comunicación entre las diferentes entidades del Municipio –no de la Alcaldía– pues se ha visto en administraciones anteriores.

Por eso, el llamado positivo que hizo Villegas fue tomar en consideración estos hallazgos y aprender de los errores para no volver a cometerlos. Así mismo, pidió renovar el modelo de contratación del Municipio, que ya lleva 35 años.



“Se debe buscar un modelo que nos digan cuánto vale una obra y cuándo se entrega. Y que efectivamente se cumpla. No como ahora que arranca una obra y no se sabe cuándo termina”, dijo.



Toma relevancia esta apreciación si se tiene en cuenta que ese fenómeno ha pasado con obras como el Edificio de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Parques del Río, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello y las mismas Obras de Valorización de El Poblado.



Por su parte, Fonvalmed indicó que a la fecha, el recaudo por estas obras ha sido de $308.223 millones.

Así van algunas obras de movilidad de la ciudad

César Hernández, director de Planeación de Medellín, informó que el 2016 fue un año en el que se estructuró el Plan de Desarrollo y se concretaron obras que dejó la administración anterior. “Recibimos 94 proyectos, de los que 45 estuvieron en ejecución de obra, de esos, el año pasado se finalizaron 34”, indicó.



Para este año, habrá 1,1 billones de pesos para obras en la ciudad, de los que “ya se iniciaron todos los procesos de diseño y convenios con los entes descentralizados para que este año estén diseñados todos los 154 proyectos que se tienen hasta el 2019”.

Inmobiliario en Parques del Río 1A

A pesar de que el sector 1A (Occidente) está entregado al 100 por ciento, según la Alcaldía, el CAI parece desierto. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Si bien la Secretaría de Infraestructura dice que las obras en el sector 1A de Parques del Río están al 100 por ciento terminadas, el inmobiliario aún parece estar desierto.



“Es un proyecto que requiere diferentes tipos de mantenimiento para el correcto funcionamiento de la infraestructura”, explicó Paula Palacios, secretaria de esa dependencia.



Sin embargo, nadie de la Alcaldía responde por qué el CAI en este sector no está siendo utilizado ni por qué la zona comercial tampoco ha sido terminada.



Sobre las obras en el sector 1B, la funcionaria indicó que estas avanza en un 20 por ciento en el traslado de redes, puentes peatonales, pantalla occidental y en la canalización de la quebrada Loreto.

Intercambio Vial en el Poblado a nivel de la 4 sur

La obra avanza en gestión predial. Foto: David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

Estando en campaña, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que no haría “obras faraónicas” sino aquellas complementarias para que dichas megaobras sí funcionaran.



Una de esas es el intercambio vial en El Poblado a nivel de la calle 4 Sur.

Según cifras del Departamento Administrativo de Planeación (DAP), las obras allí tienen un valor de 33.500 millones de pesos y ya están en etapa de gestión predial y social.Se solicitó a la secretaría de Servicios y Suministros la compra de los predios para el proyecto.



Durante este año, se espera finalizar la aprobación de los diseños por parte del DAP y avanzar con la gestión predial de los predios afectados.



Así mismo, durante el primer semestre del próximo año se espera tener listo el proceso licitatorio, tanto de la obra como de la interventoría de la misma.

La doble calzada Moravia-Zamora

Según Planeación Municipal, el alcance total del proyecto a doble calzada es de 3,8 kilómetros. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

La conexión hacia el norte de la Autopista regional por el sector oriental, mediante una doble calzada en la vía Moravia-Zamora tiene un costo de $339.300 millones según Planeación Municipal.



Esta obra consta de dos tramos: el primero (1.1) de 1,4 kilómetros va desde Acevedo hasta Zamora y avanza en gestión predial y social, la cual terminará este año para iniciar obras en enero del 2018.



El segundo tramo (1.2) es de 2,4 kilómetros y va desde el puente de la Madre Laura hasta Acevedo. Ese aún está en etapa de diseños, pero la adquisición de predios dificulta la viabilidad técnica y financiera de este tramo.

David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com