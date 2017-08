Critican falta de velocidad en la construcción de las ciclorrutas

De los 80 kilómetros de ciclorrutas prometidos por la actual administración, solo se han construido menos de 10. Y van 20 meses de gestión.



Lo anterior ha generado preocupación tanto en el Concejo de Medellín como en los colectivos de ciclistas de la ciudad

comisión accidental que le hace seguimiento a la construcción de estas vías se reunió con las dependencias encargadas de la obra (Secretaría de Movilidad, de Infraestructura, Área Metropolitana) para conocer el avance de estas.



Rober Bohórquez, concejal que lidera la comisión, indicó que debe haber claridad sobre cuántos de esos kilómetros serán compartidos con vías para vehículos y cuántos segregados.“Además que nos aclaren las luminarias que van a tener y si habrá cámaras de seguridad en esas rutas, porque no es solo construir por construir. Debe ser una construcción integral”, contó Bohórquez.

Funcionarios de la Secretaría de Infraestructura manifestaron que se avanza en la construcción de 10 kilómetros y en octubre se tendrán los diseños de otros 10 y el convenio para construir 40 kilómetros más.



Los restantes 20 estarán a cargo del Área Metropolitana del valle de Aburrá.

Hasta el año pasado, la ciudad contaba con 78,1 kilómetros de los cuales 68 eran segregadas a nivel del andén, 6,6 segregados a nivel de la calzada, y 4,5 compartidas a nivel de la calzada.



En estas últimas, la velocidad permitida para los vehículos es de 40 kilómetros por hora.

Para Mauricio Mesa, vocero del colectivo SiClas, que realiza recorridos con más de 1.000 ciclistas, este tipo de ciclorruta no es segura para transitar.



“Un carril compartido sin la difusión y los controles necesarios no significa nada para los conductores que aun transitando a 40 kilómetros pueden causarle la muerte a un ciclista. No es mucha la tranquilidad que nos da”, contó Mesa.



Asimismo, criticó la lentitud y que apenas se estén entregando diseños a planeación por lo que hay incredulidad de que los 60 kilómetros a cargo de la Secretaría de Infraestructura se construyan para el 2019.



“Preferimos 30 kilómetros con segregación real y que uno esté tranquilo, que 60 kilómetros de vías compartidas con especificaciones que no se han socializado y que la gente no sabe para qué sirven”, puntualizó el vocero de los ciclistas.

En Las Vegas se están construyendo 2 kilómetros de ciclorrutas que tuvieron una inversión de 3.384 millones. La primera parte irá entre las calles 10 y 4 Sur. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Plan de expansión

El Área Metropolitana informó que para el cuatrienio se tiene planeado la construcción de 30 kilómetros de ciclorrutas en los municipios del norte (Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) y de 32 kilómetros en los del Sur (Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y La Estrella).



En Medellín se esperan construir 22,5 kilómetros de ciclorrutas en seis proyectos

estratégicos:



El primero es La Picacha, otro conectará en el norte a la Universidad Nacional con la Universidad de Antioquia, el tercero será en el sector Altavista, el cuarto en La Iguaná y los dos últimos en la zona de La 65, una hacia el Norte y otra hacia el Sur.



“La inversión será de 33.000 millones de pesos y en el segundo semestre del 2018 iniciaremos construcción para que entren en operación en el primer trimestre del 2019”, contó Viviana Tobón, subdirectora de Movilidad del Área Metropolitana.



La funcionaria añadió que en el Centro, el servicio de bicicletas públicas gratuitas EnCicla pasará de 7 a 21 estaciones y en el valle de Aburrá pasará de 53 a 100 estaciones.



