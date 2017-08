Critican falta de garantías a periodistas que cubren el paro minero

La Mesa de Derechos Humanos de los Periodistas de Medellín y Antioquia (Mesdhupera) hizo un llamado a respetar la libertad de prensa en Segovia y Remedios, donde actualmente se desarrolla un paro minero caracterizado por las agresiones entre el Esmad y algunos manifestantes.



En medio de esos enfrentamientos, periodistas que se han desplazado a la zona a cumplir su labor informativa se han visto afectados por intimidaciones y amenazas. No solo quienes se desplazan a esos territorios, también quienes allí habitan.

Es el caso de Francisco Pérez, corresponsal de Teleantioquia, quien tuvo que salir de Remedios hace ya 10 días por temor a ser agredido.



“Yo allá no vuelvo. No hasta que se normalice la situación. Vivo en Remedios hace 30 años pero he sentido que no hay garantías para volver. No me han amenazado directamente pero sí me han insultado y hasta tiran piedras. Pero no es solo a mí, es a muchos periodistas de la zona”, explicó el corresponsal.



Contó que en uno de los cubrimientos, hubo exceso de fuerza por parte del Esmad quien no solo accionó bruscamente en la requisa al periodista, sino que también intentaron quitarle la cámara y pidieron meterlo al calabozo tildándolo de “alborotador”.

Yo allá no vuelvo. No hasta que se normalice la situación. Vivo en Remedios hace 30 años pero he sentido que no hay garantías para volver

El mal trato se ha visto del otro lado. El de las protestas. Aunque no cree que sean mineros los que estén detrás de las intimidaciones, sino otros infiltrados que han aprovechado las manifestaciones para hacer presencia en el territorio. Como lo dijo en días pasados el gobernador de Antioquia, Luis Pérez: “Hay dos paros en Segovia y Remedios: Uno minero y otro armado”.



Explicó el corresponsal que en la zona hay quejas y críticas contra los principales medios de comunicación del país que hacen presencia en el territorio. Incluso, contó que rota por redes sociales mensajes indicando que el único medio aceptado en la zona es TeleSur, pues “dicen que el resto de medios son unos vendidos”.



Por su parte, Mesdhupera aclaró que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) “establece la obligación de respetar a los periodistas civiles asignados a conflictos armados y protegerlos contra cualquier forma de ataque intencional”, por lo que alertan a todos los organismos de garantía y defensa de Derechos de los periodistas para que se tomen las medidas de atención pertinente al caso.



