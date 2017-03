‘Noche herida’, de N. Rincón: ¿Cómo reconstruirse después de la guerra

“¿Qué pasa con la tradición popular del campo cuando la violencia viene a destruir completamente, no tanto la tradición, sino a la gente? ¿Cómo hacen los campesinos para reconstruirse en un medio que no conocen, en los límites de la ciudad?”. Es la pregunta que intenta responder el realizador colombo belga, Nicolás Rincón Gille, en su última película Noche Herida.

Este impactante y singular documental que recibió el premio de mejor película colombiana en el Festival de cine de Cartagena del año pasado, se centra en la figura de Blanca, una abuela desplazada de la gran Antioquia, en el 2003. Ella es una víctima de la violencia, pero rompe con el estereotipo que se tiene de la víctima. No asume una actitud pasiva y, por el contrario, está siempre luchando.



“Es una paisa brava, llena de energía y dinamismo y eso fue lo que me gustó de ella”, explica el director.



Noche Herida nace del interés del cineasta en el mundo campesino, pero no desde la perspectiva folclorista, exótica o convencional, sino desde “la tradición viva”. “Los campesinos colombianos tiene una tradición oral que da mucha coherencia a la naturaleza, al miedo, a la oscuridad, a la noche”, explica.



Asistimo a la cotidianidad de una abuela, Blanca, que vive con sus nietos Didier, Camilo y John, en las afueras de Bogotá, en el barrio Verbenal del Sur, en el límite de Ciudad Bolívar. Comparte con sus vecinas y protege a sus nietos para que no se pierdan. Esta abuela, que nunca estudió, quiere que ellos tengan un mejor futuro.

Esta película cierra la trilogía Campo Hablado, sobre la importancia de la tradición oral, que se inició con En lo escondido (2007), la historia de Carmen una campesina que ha enfrentado todo. El filme ganó el Premio Joris Ivens del Festival Cinéma du Réel.



La segunda cinta es Los abrazos del río (2010) que aborda la leyenda del Mohan (habitante del fondo del río Magdalena) y los muertos que lleva su corriente.



Lo primero que llama la atención de Noche Herida es el rigor estético y la belleza visual. También se destaca su potencia por estar contada desde adentro. A tal punto que uno no quiere perderse un solo encuadre, ni un solo plano. No se puede dejar de mirar, pero tampoco se puede dejar de escuchar. Y es que todas las imágenes y todas las conversaciones son muy vivas y auténticas.

El espectador logra un grado de intimidad muy real. A ello contribuye el admirable trabajo de fotografía con un alto nivel artístico y cuya luz cálida envuelve los espacios y el mundo cotidiano de Blanca. También es hermosa la luz que entra por las rendijas de la pequeña y humilde casa, sin ventanas y hecha de tablas.



Nicolás Rincón construye un universo visual y sonoro tan poderoso que es imposible disociarlos o decir cuál es mejor. “Para mí los ambientes, sonoros y visuales, cuentan a veces mucho más que las palabras”.



Rincón logra captar esas atmósferas con todo detalle. No hay un solo plano convencional. Todos tienen un interés genuino.



Pero las palabras también se convierten en un hecho cinematográfico, pues ellas tienen el poder de sanar, de acompañar, de salvar. El cine de este director llega a la esencia porque valora a las personas y sus historias. Y sobre todo a las mujeres, a quienes como Blanca tienen el coraje para recomenzar, reinventar su vida y seguir adelante.



MARTA LIGIA PARRA

CRÍTICA DE CINE

PARA EL TIEMPO