Crece la tensión entre Asamblea y Gobernador de Antioquia

Después del ‘regaño’ que el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez les dio a los diputados de Antioquia por supuestas demoras en su labor de control político, los corporados tampoco ocultaron su descontento.



Jorge Gómez, diputado del Polo Democrático, manifestó que las palabras del Gobernador no fueron justas y también acusó a la Administración de ser lenta en la ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo.

“Nosotros (la Asamblea) no somos subalternos del Gobernador y no tenemos por qué aprobar todo lo que envíe, eso es inaceptable”, expresó Gómez.



Precisamente, en las labores de control político, el Gobernador criticó que solo aprobaran seis de las 19 ordenanzas que presentó. “Desde el punto de vista mío, me parece que es un resultado decepcionante. Son resultados muy minúsculos para los retos que tenemos en Antioquia”, dijo Pérez

Desde el punto de vista mío, me parece que es un resultado decepcionante. Son resultados muy minúsculos para los retos que tenemos en Antioquia

Sobre eso, el corporado Gómez aclaró que el Gobernador solo presentó 13 ordenanzas, pues las otras seis las presentó de manera tardía y no había tiempo para tramitarlas.



“Con esas que no pasaron le hicieron un favor, pues son proyectos de ordenanza controversiales y con varias complicaciones jurídicas”, agregó el diputado.



Uno de esos, explicó, busca permitirle al IDEA que titularice utilidades futuras de Hidroituango. Otro es sobre el estatuto de rentas del departamento que también está lleno de detalles y debe analizarse con más tiempo.

Hoy tuvimos la clausura del primer período de sesiones ordinarias en @AsambleAntioqui. 6 proyectos de ordenanza fueron aprobados. pic.twitter.com/eMZt0COred — Santy Martínez (@SantyMartinezM) 30 de abril de 2017

En consejo de seguridad, el mandatario reiteró su opinión e incluso tuvo quejas de su propio gabinete.



“A ambos (Asamblea y gabinete) les he exigido que hay que trabajar más y tener mejores resultados (...) en la opinión del Gobernador, la Asamblea no ha tenido resultados buenos, y parte del gabinete tampoco, no podemos seguir defraudando a los ciudadanos”, dijo Pérez.



Para el corporado Gómez, hay una tensión entre la duma y el mandatario departamental. “Eso es indudable. Pero es una tensión que la ha creado el Gobernador y no los diputados”, puntualizó Gómez.

De otro lado, para Ana Ligia Mora, diputada del Centro Democrático, el trabajo de la Asamblea ha sido responsable e intenso. Según Mora, el año pasado la duma aprobó aproximadamente 72 ordenanzas y se realizaron diversas sesiones descentralizadas en la mayoría de subregiones.

Yo entiendo el sentimiento del Gobernador pero no podemos apresurarnos y simplemente aprobar sin tener en cuenta los tiempos de revisión necesarios

“Yo entiendo el sentimiento del Gobernador de querer avanzar en los ‘proyectos detonantes’ de Antioquia, pero no podemos apresurarnos y simplemente aprobar sin tener en cuenta los tiempos de revisión necesarios”, opinó la diputada.



Para ella, hay responsabilidad compartida entre Asamblea y Gobierno y propuso mejorar la comunicación entre ambas partes para que se ajusten a los cronogramas.



La corporada aprovechó para hacer un llamado a los funcionarios de la Gobernación para que la entrega de la información para los debates sea más oportuna y así optimizar mejor el tiempo.



“Las 19 ordenanzas se pueden sacar adelante ajustando los tiempos pero se corre el riesgo de que no se realice un estudio tan profundo como lo merece Antioquia”, puntualizó Mora.

