Crean un mapa para perderse en el centro

Como una iniciativa que busca recuperar la comuna 10 de Medellín (La Candelaria), Universo Centro, medio de comunicación alternativo, desarrolló una cartografía digital urbana que mediante historias, crónicas periodísticas y relatos de los ciudadanos recrea el ritmo que tiene este sector de la ciudad y propone una guía para conocerlo y apropiarse de sus espacios.



‘Centro de Medellín, un mapa para perderse’ es el nombre del proyecto que enseña la vida cotidiana y el entorno cultural del centro. Será una plataforma digital accesible a través de dispositivos móviles y también mediante los distintos navegadores web.

El mapa, que cuenta con una versión ilustrada a mano y otra mediante el uso de las herramientas de Google Maps, pretende hacer las veces de una guía para el enriquecimiento de la gente al generar diferentes sensaciones mediante los aprendizajes sobre el centro de la capital antioqueña.



Juan Fernando Ospina, director de Universo Centro, comentó que la idea de planear y ejecutar esta cartografía sale de cuando se escucha a la gente decir que hay que recuperar el centro. “La idea es reconocerlo, apropiarse de él y mostrar la historia de sus lugares”, dijo.



Se pretende apostarle a la presentación de un caleidoscopio de posibilidades sobre el corazón de la ciudad y mostrar que aún no se ha perdido como perciben muchos de sus habitantes.



Por el centro de Medellín transitan más de un millón 200.000 personas diariamente. Una cifra no menor que si se suma a los demás datos que arroja esta zona se estima que allí viven por lo menos 100.000 personas; otras 300.000 trabajan allí y existen más de 24.000 negocios dedicados al comercio de todo tipo de mercancías. También es hogar de 14 universidades.

La plataforma quiere recuperar la imagen del centro como gestor de historias y cultura. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por esta razón se tomaron los trabajos periodísticos realizados por el periódico Universo Centro para nutrir el proyecto. Son cerca de 170 textos periodísticos, 106 reportajes gráficos, una galería audiovisual y 150 lugares ilustrados los que se plasman en esta cartografía.



Ospina no es certero al calcular el costo total del proyecto que ya ha superado los 120 millones de pesos, pues según comentó no ha sido todavía posible cuantificar el valor de las colaboraciones que han tenido por parte de cronistas, historiadores y diferentes entidades gestoras de cultura de la ciudad.



Sin embargo, este gran mapa interactivo no busca quedarse como está actualmente. Aún no cuenta con todos los elementos de navegación y referenciación, pues tendrá una categoría denominada ‘Declara un lugar, que será una herramienta para que las personas cuenten historias y anécdotas del centro. Se podrán montar escritos, fotos, videos y galerías de audio para enriquecer esta cartografía.

La historia no solamente se cuenta a través de los espacios, sino también conociendo la vida cotidiana de las personas FACEBOOK

TWITTER

“La historia no solamente se cuenta a través de los espacios, sino también conociendo la vida cotidiana de las personas”, expresó Ospina.



El contenido está organizado en cuatro ejes temáticos: Parques y Espacio Público; Personajes; Historia y Patrimonio; y Arte y Cultura.



Algunos usuarios mostraron su expectativa y aceptación mediante el foro dispuesto a través de la página www.centrodemedellin.co



“Ojalá que de aquí resulten muchos proyectos colaborativos, para que el centro siga siendo habitado de día y de noche y de múltiples formas”, comentó Juliana Gutiérrez, una de las primeras visitantes a la página.



El lanzamiento será hoy de 5 p. m. hasta las 11 p. m., en la terraza del Claustro de San Ignacio con entrada libre hasta agotar el aforo.



DAVID FONSECA ARIAS

​davfon@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN