Crean mesa para proteger a los niños de los combos en Medellín

Históricamente, los grupos armados ilegales han utilizado a los niños para que transporten armas y drogas, cobren extorsiones y lleven mensajes de amenazas. Es tanto el daño, que los explotan y violentan sexualmente, sobre todo en las periferias de Medellín.



De los 550.000 niños que tiene la ciudad, 55.000 estarían en riesgo de vulneración de derechos humanos por parte de grupos ilegales, según análisis del Ministerio Público. Sin embargo, la Alcaldía solo alcanza a atender el 1 por ciento.

Lo que cambiaría con la creación de la Mesa Municipal de Prevención contra el Reclutamiento, Vinculación, Uso, Utilización y Violencia Sexual de menores de edad por parte de grupos armados.



Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, explicó que la Mesa tiene la misión de atender a las víctimas y de ayudar a reducir la impunidad. Asimismo, coordinar y orientar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, planes, programas, estrategias y políticas públicas de prevención.



La figura de trabajo, agregó Arcila, hará énfasis en el monitoreo y atención en las zonas de la ciudad con más denuncias de reclutamiento y abuso sexual. Se trata de las comunas Popular, Santa Cruz, San Javier, Manrique y Belén, donde habrá más ofertas institucionales.



El Concejo hará seguimiento a esos territorios con mayor riesgo para lograr micro focalización de las comunas y poder transversalizar la información para monitorear territorios y para que las autoridades competentes realicen acciones judiciales.

Igualmente, la Mesa tiene la tarea de promover la articulación entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Sistema Municipal de Derechos Humanos para el desarrollo de acciones de protección integral y prevención.



El personero de Medellín, Guillermo Durán, celebró la creación de la figura porque será una herramienta con rutas eficaces para proteger a los niños. “Todos los días hay que revisar las políticas que se utilizan en el territorio para garantizar los derechos de los niños. Siempre que se crea una mesa de trabajo es para mirar cómo es la problemática y cómo se va a atacar esa problemática”, explicó.



Una figura así hacía falta en Medellín porque las estrategias de prevención actuales solo abarcan el reclutamiento de los niños entre 10 y 17 años, de acuerdo con el Ministerio Público. A lo que se suma que a pesar de que existen varios programas preventivos no focalizados, en la ciudad se aplica preferentemente la ruta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente para atender a los menores de edad que son vinculados o utilizados por grupos armados ilegales.



El análisis de la Personería dice que en la ciudad se ha privilegiado un enfoque que entiende a los menores de edad más como victimarios que como víctimas, en la práctica se les aplica la sanción penal especial a los niños capturados en flagrancia durante la comisión de un delito pero no se activan rutas de impacto para prevenir o desvincular a los niños, niñas y adolescentes victimizados por los grupos armados.



En el delito de explotación y abuso sexual por parte de combos hay un subregistro muy grande, las víctimas no denuncian, faltan investigaciones y muchas veces hay revictimización. Con la Mesa, en cambio, habrá restablecimiento de derechos para que los niños víctimas crezcan con dignidad y sin traumas.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

En Twitter: @Johapareja