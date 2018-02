Crean dispositivo para detectar fugas en tuberías con mayor facilidad

11 de febrero 2018 , 09:10 a.m.

En un laboratorio de la Universidad de Medellín, investigadores ensayan constantemente el funcionamiento de un innovador dispositivo con el que se pueden identificar fugas en tuberías de diferentes tamaños, incluso las que tienen kilómetros de extensión. La invención, en la que trabajan desde 2006, recibió patente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en diciembre pasado.

El aparato es único en el mundo, explicaron sus creadores, y tiene muchas más ventajas frente a otros dispositivos que existen actualmente para el mismo fin. Rubén Darío Montoya y Luis Javier Montoya, docentes del área de Hidráulica de la Universidad de Medellín, contaron que la iniciativa nació en una convocatoria interna de la institución y que desde entonces no han parado de trabajar en ella.



Uno de los primeros pasos fue analizar el comportamiento de las fugas. Indicaron que a lo largo de las tuberías fluye el líquido y mantiene una variación de la presión. Sin embargo, cuando se cierra una válvula rápidamente, se genera una onda de sobrepresión (fenómeno conocido como ‘golpe de ariete’), la cual se vuelve diferente cuando hay una fuga. Es decir, si se ven cambios importantes en la forma de esa onda, tras cerrar la válvula, significa que hay una fuga. Por ello, crearon un detector compuesto por un medidor de caudales, que mide la cantidad de flujo del líquido; un sensor para determinar cómo es la onda de presión de la tubería y una válvula, que es la que se cierra bruscamente para generar el ‘golpe de ariete’.

El medidor de presión permite conocer en alta resolución la onda de sobrepresión y un dispositivo electrónico captura la información y la procesa para la detección de la fuga.



“El circuito electrónico hace una comparación de ondas con patrones originales de cómo se comporta la presión cuando no hay fugas y, cuando detecta diferencias, es capaz de avisar que hay alguna fuga”, explicó Rubén Darío Montoya.



La idea es que este dispositivo se instale en las tuberías. La gran ventaja es que cuando se cierra la válvula de improvisto la onda que se genera puede viajar distancias muy largas sin disiparse, lo que hace que sea más sencillo identificar si hay cambios. Además, este fenómeno físico se presenta en tuberías de cualquier diámetro, no solo en el agua, sino también en otros líquidos como el petróleo y la gasolina.



Los investigadores expresaron que no solo las filtraciones de líquidos como el petróleo causan daños ambientales. Cuando una tubería, generalmente bajo tierra, bota el agua, se satura el suelo y hay grandes riesgos de que ocurran deslizamientos y colapsos. De ahí la importancia del dispositivo, pues permite que se puedan hacer monitoreos constantes, con el fin de detectar problemas a tiempo.

El dispositivo electrónico sistematiza la información para determinar la existencia de fugas. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Además, el aparato permite identificar fugas muy pequeñas que en muchas ocasiones pasan desapercibidas. De acuerdo con los inventores, las filtraciones son muy comunes en las tuberías en el país. La incidencia oscila entre el 30 y el 60 por ciento, dependiendo de la ciudad.



“Eso representa ineficiencia para las empresas de servicios porque es agua que se trata pero que luego se pierde por medio de la fuga y no se aprovecha para el usuario final. Para las políticas de ahorro de agua, el dispositivo que inventamos es una estrategia que se podría usar. Pero también por impactos ambientales porque se extrae agua de un cauce, se trata y luego se desperdicia”, aseguró Luis Javier Montoya.



La invención ha recibido reconocimientos de parte de la Universidad de Medellín, que ha aportado la mayoría de recursos para su desarrollo, y la gobernación de Antioquia.



En este momento, están en la fase de estudios de mercadeo para identificar potenciales clientes. Una de las dificultades internas es que en Colombia no hay empresas que se dediquen a la fabricación de estos dispositivos, como sí ocurre en Estados Unidos, Alemania, Israel y Canadá.



En este último país es en el que mayor interés han encontrado para comercializar su idea, pues es mucho más novedosa que los métodos actuales para detectar fugas, como buscadores de ruidos que estas producen o vaciado de las tuberías para inyectarles gas y saber dónde está la filtración.



MEDELLÍN