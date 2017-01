Críticas al Alcalde de Medellín por manejo del viral caso de atraco

La seguridad es la mayor preocupación del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esto se hizo evidente hace dos semanas, cuando trasladó su despacho a Castilla, un sector de la ciudad con un historial de violencia e inseguridad; y también cuando luego de que se conoció y viralizó un video en el que tres hombres en motocicletas asaltaban un carro en la autopista norte de la ciudad, Gutiérrez lideró personalmente un operativo de búsqueda que en menos de 24 horas logró la captura de los tres delincuentes.

Uno de los problemas fue que también en menos de 24 horas de haber sido capturados, los asaltantes fueron puestos en libertad porque no tenían ninguna orden de captura, y parecía que el esfuerzo había sido en vano.

Y aunque finalmente se logró la recaptura de los tres hombres del video –uno fue recapturado en la noche de ayer, otro se entregó a las autoridades y el tercero fue detenido en la mañana de hoy- ha habido críticas al Alcalde por la publicidad y manejo mediático que dio al operativo de búsqueda y el hecho de que por un tiempo los delincuentes hubieran quedado libres por falta de órdenes de captura.

“Hay de alguna manera una reacción exagerada a un atraco, que es pan de todos los días en Medellín, la pregunta que yo me hecho, y que también la he hecho por redes porque parece que con la Alcaldía uno habla por redes, es: ¿si ese video no se graba y no se hace viral, la reacción de las autoridades sería cuál?”, comentó Juan Diego Restrepo, director del portal VerdadAbierta.com

Restrepo dice que un gobierno desde las redes es improcedente “y un poco irrespetuosos con víctimas de hechos delictivos que no tiene la posibilidad de grabar el hecho que se comete contra ellas y hacerlo viral”.

El Alcalde comentó que todos los casos son igual de importantes, "a todos les trabajamos y por eso tenemos mayor operatividad en la ciudad, y por supuesto, ¿cómo no ponerle cuidado a un caso en el cual tenemos un video que nos sirve como evidencia, donde hay placas, donde se ve cómo fue el atraco?", dijo el mandatario, que agregó que el hecho de que ahora los ciudadanos graben y compartan este tipo de hechos ayuda a que se esclarezcan muchos crímenes.

Por su parte, Jaime Fajardo Landaeta, exasesor de la Secretaría de Seguridad de la ciudad expresó que los ciudadanos también deben tomar mayor compromiso con las denuncias pues el subregistro sería muy grande respecto de todas las situaciones delictivas que suceden en Medellín.

Para Max Yuri Gil, sociólogo e investigador social, estamos ante un cambio de la construcción de ciudadanía, dice que hay una combinación entre el papel de las redes sociales y una forma de robo que se volvió común, lo que afecta la percepción de seguridad de las personas. “Creo que la Alcaldía, tratando de mostrar resultados y en su afán de generar una sensación de protección, reacciona”, dijo.

El sociólogo además comentó que estas situaciones lo que también hacen es generar una sensación de que las autoridades solo funcionan si el Alcalde se involucra.

Sobre el caso específico de la respuesta al atraco grabado en video, Gil está de acuerdo con Restrepo en que a una parte de la ciudadanía le queda un sinsabor, “si el atraco no se graba y no se pone en redes, ¿entonces la Alcaldía no lo considera importante?”, expresó.

Federico Gutiérrez dijo que este caso también fue importante porque sentó un precedente, "esto se trata de símbolos, esto es un punto de quiebre. Esto demuestra que cuando trabajamos juntos, sí se puede", además comentó que esto genera confianza y ayuda a que las personas denuncien más y con mayor tranquilidad.

En el operativo del sábado se capturó a los tres delincuentes y se recuperaron las pertenencias de la víctima. Foto: Archivo Particular.

Gasto desproporcional

Otra preocupación que comparten tanto Restrepo como Gil es el costo que pudo haber tenido el gran despliegue que tuvo la operación para un robo que es relativamente menor. “Se recuperaron dos celulares y dos anillos, para eso se utilizaron 20 horas y 200 policías, para un delito que es relativamente menor”, expresó Restrepo.

El sociólogo Gil también coincidió en que esto deja la sensación de que hay un desperdicio de recursos, "máxime cuando son dejados libres porque no fueron capturados en flagrancia; y el Alcalde lo que hace es echarle la culpa a la Justicia”, precisó, y agregó que es tipo de operativos en realidad no tiene grandes efectos sobre la seguridad de la ciudad.

Ante esto, la respuesta del Alcalde fue tajante: "¿Pero cómo que un desperdicio de recursos, es que cada caso es importante, ¿qué tal donde no lo hubiéramos capturado?, ya estamos detrás de toda esa banda, no solo son los tres jóvenes, y el mensaje es claro: en este operativo recuperamos 15 motos robadas y capturamos seis personas", dijo el mandatario.

Gutiérrez agregó que lo malo no puede ser que se llegue con la fuerza del Estado y se logren buenos resultados en tiempo récord.

No hay opción para la duda. Actuamos por convicción. En menos de 24 horas resolvimos este caso. El mensaje a la criminalidad es claro. pic.twitter.com/5QIlaANjW6 — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 14 de enero de 2017

Un estratega no un comisario de redes sociales

“Nosotros no elegimos a un Alcalde para que sea un Policía más en la calle sino para que sea un estratega de la seguridad ciudadana en Medellín”, dijo Max Yuri Gil, quien reconoce que es difícil que a un mandatorio le exijan constantemente resultados, "pero si el Alcalde va a reaccionar a cada noticia que aparezca en redes, va a perder la orientación estratégica", dijo.

“A mi juicio, debería bajarle un poco a la exposición en redes y hacer un trabajo mucho más efectivo con todo el equipo de gobierno y las autoridades policiales en el tema de la seguridad que tanto le atrae”, Juan Diego Restrepo.

Por su parte, Jaime Fajardo dijo que la seguridad es una prioridad del Alcalde porque es una prioridad de la ciudad. “Tal vez en determinados momentos exagere su exposición en las redes sociales, pero lo que sí es cierto es que él está en una campaña para que todas las autoridades y la ciudadanía comprendan la importancia de erradicar este flagelo del delito y las estructuras ilegales”, comentó.

El exasesor de la Secretaría de Seguridad agregó que el problema de prestarle tanta atención a las redes sociales es que por ese medio los ciudadanos exigirán soluciones a hechos concretos y no a los problemas estructurales de la ciudad.

No puede ser solo seguridad

En Medellín hay problemas de muchos tipos: salud, educación, contaminación, pero si el Alcalde se centra mucho en seguridad, corre el riesgo de descuidar estos otros frentes, comentó Max Yuri Gil, aunque agregó que si no se tratase en absoluto la seguridad, la gente diría que se está tratando de ocultar esa preocupación.

Por otro lado, Juan Diego Restrepo dice que la mayoría de los mensaje que envía el alcalde son alrededor de la seguridad, “Uno se pregunta qué está pasando con otros temas, los sociales… por ejemplo, ¿por qué no ha ido a atender el clamor de la gente de la Nueva Jerusalén, una comunidad empobrecida a la que le han dado bolillo durante varios días”, dijo.

El director de VerdadAbierta.com también comentó que si el Alcalde quiere mostrarse como el héroe de la ciudad en el tema de seguridad, debería enfocarse también en cuestiones fundamentales, “si quiere ser heroico, que lo sea con las cosas estructurales de la ciudad, ¿dónde está el lavado de activos, que eso toca sectores de la alta clase social de esta ciudad?, ¿Dónde está la desarticulación efectiva del tráfico de drogas, que parte del barrio Antioquia?”, dijo Restrepo.

“Creo que el Alcalde debería lanzar más el mensaje de que es un gerente, encargado de atender tanto los temas de seguridad como los otros, y no salir como un comisario de policía a perseguir ladrones en el centro”, concluyó el Max Yuri Gil, investigador social.

El Alcalde comentó que tiene claro para qué llegó al cargo y que seguirá trabajando tanto por la seguirdad como por todos los temas que aquejan a la ciudadanía. Su mensaje es que trabajando juntos se pueden resolver los problemas y entregar resultados.

María Isabel Ortiz F.

Redactora de EL TIEMPO

MEDELLÍN