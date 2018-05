Cota de la presa de Hidroituango llegó a 405 este sábado

19 de mayo 2018 , 11:12 a.m.

La empresa EPM anunció que este sábado 19 de mayo se alcanzó la cota 405 de la presa en Hidroituango, un paso más en el camino hacia la meta: llegar a la cota 410 al menos este lunes 21 de mayo, para que el agua pueda desembocar por los vertederos, cuyas compuertas ya están listas para operar.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Ituango, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, indicó que esta situación da tiempo suficiente para trabajar en las tareas prioritarias para llegar a la cota 410, lo que permite que el proyecto recupere capacidad para llevar el agua hacia el vertedero.



Asimismo, la compañía anunció que ya no se está filtrando agua por la galería 284, que era usada para el tránsito de volquetas y camiones que llevaban las rocas para las obras de la presa. Eso es una buena noticia, en tanto que ese no es un lugar deseado para que pase agua. Por el momento, explicó EPM, no se observan daños en el enrocado de la presa.

Me reportan avances importantes en la construcción de la presa. Mi reconocimiento a todos los equipos que trabajan 24/7. He pedido que se revise el sistema de prevención y alertas para toda la cuenca del río Cauca aguas abajo de Ituango. pic.twitter.com/HsHLDX6EhP — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 19 de mayo de 2018

Así las cosas, el agua está saliendo por los túneles de descarga de la casa de máquinas, lugar al cual está entrando el líquido con una velocidad de 1.700 metros cúbicos por segundo (m3/s), 20 por ciento menos que en días pasados, cuando se registraron ingresos con hasta 2.500 metros cúbicos por segundo.

Noticia positiva para las comunidades y el proyecto con el avance en las obras del #ProyectoItuango. A hoy, 19 de mayo la cota va en 405 metros de llenado de la presa. Continuamos trabajando para lograr los 410 metros. pic.twitter.com/puiG6IIcr6 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 19 de mayo de 2018

La reducción del caudal del río es una buena noticia para seguir mitigando impactos en el proyecto que puedan desembocar en una emergencia de grandes magnitudes para las comunidades aguas abajo.



De hecho, en el sector de Puerto Valdivia, el lugar más afectado hasta el momento de los 17 municipios en alerta, el agua está llegando entre 1.900 m3/s y 2.000 m3/s, normales para temporadas de invierno.



"En los últimos dos días el embalse disminuyó en 1,60 metros, situación que aporta “tiempo embalse” para seguir creciendo en el llenado prioritario de la presa", explicó la empresa en un comunicado.

Esos son los túneles de captación que permiten que el agua ingrese a la casa de máquinas. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por el momento, ingenieros, técnicos y personal operativo siguen trabajando las 24 horas para superar la contingencia y garantizar el control sobre el proyecto, que permitirá continuar con las demás obras faltantes.



Se mantiene la orden de evacuación preventiva para los habitantes de las zonas ribereñas de los municipios aguas abajo de la presa y se conservan los niveles de máxima alerta para las autoridades y los consejos municipales de atención de emergencias.



MEDELLÍN