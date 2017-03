CorpoZuleta: 10 años de un pensamiento crítico

14 de marzo 2017 , 08:31 a.m.

La idea era cómo hacer que esas posturas ante la vida y el conocimiento, y el pensamiento, pudiesen ser una acción organizada. Es decir, que no solamente fuese un asunto que se quedara en el ámbito del estudio sino que pudiera trascender hacia la acción política y cultural.



Elizabeth Giraldo Giraldo, directora de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, explica de esa forma el comienzo de la entidad que tomó el nombre de uno de los filósofos colombianos más importantes del siglo XX, muerto el 17 de febrero de 1990.



Aunque logró consolidarse como Corporación en abril de 2007, la historia de su origen se remonta a los finales de la década de los ochenta cuando el profesor universitario Carlos Mario González fundó el ‘Seminario Permanente sobre el Amor y la Muerte Luis Antonio Restrepo'.

Ese grupo estudió diferentes autores y pensadores de todo el mundo: Freud, Tolstoi, Gustav Flaubert, Fedor Dostoievsky y, por supuesto, a Estanislao Zuleta con Colombia: violencia, democracia y derechos humanos.



Fueron muchos años leyendo obras de la literatura universal, de filosofía, política y sicoanálisis hasta que en el 2000 jóvenes universitarios ingresaron al Seminario y conformaron un conjunto de grupos de estudio en cada una de esas áreas del saber.



La entidad se define hoy como un centro para el pensamiento y el conocimiento que está directamente relacionada con la vida y obra de Estanislao Zuleta, quien trabajó con las ideas, las representaciones, los valores y las ideologías de la cultura en aras de una transformación social.



“También está la postura crítica. La Zuleta también está en esa postura inconforme hacia el mundo que nos rodea, muy particularmente hacia el modo de producción y la sociedad que genera”, agrega Giraldo.



La Corporación tiene un énfasis en la lectura que es la manera de acercarse a los pensadores e ideas, pero también busca aproximarse a la gente, no quedarse encerrados.



Es así, como a lo largo de estos 10 años ha tenido una variada programación de actividades culturales con las que promueve la participación ciudadana y la formación de las personas mediante conversatorios, seminarios de literatura, clubes de lectura, cine y tertulias.



Frente a lo de la participación ciudadana, cuenta Giraldo, que están presentes en las acciones organizadas de una manera democrática y participativa, es decir, “con las vías de la civilidad y el discurso, haciendo resistencia a unos entornos muchas veces nefastos en contra de nuestros sentidos más humanos y nuestras búsquedas democráticas”.



Aunque cada abril hacen una celebración, esta será especial porque se congregarán no solo los miembros de la Corporación, sino los amigos en una programación cultural abierta al público.



No son solo 10 años. Aquí se multiplican los que cada uno de los miembros de la entidad ha dedicado a ella. “Son cientos de años en vidas dispuestas en esta forma del trabajo cultural”, asegura la directora.



Ya cumplieron una década, y la idea es cumplir muchas más y poder sostener en el tiempo este proyecto cultural en la perspectiva política, llevando una idea de justicia, pensamiento crítico, de profundización de la democracia y formación de una ciudadanía con capacidad de discernimiento.



Es importante “seguir abriéndonos a la ciudad y al país, seguir llevando posturas críticas, la palabra, la opinión y diversificando los discursos que hay en el medio”, afirma Giraldo.





Mateo García

Para EL TIEMPO