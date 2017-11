Controversia por presunta estafa inmobiliaria en Medellín

La Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín alertó a los habitantes de Robledo (comuna 7) que persiste una presunta estafa inmobiliaria con el proyecto de vivienda denominado Madre Laura.

De acuerdo con la entidad, algunos ciudadanos denunciaron que una persona sigue recaudando dinero y ofreciendo el proyecto de vivienda. Por ello, este miércoles en la noche la administración municipal se reunirá con la comunidad para explicarle las supuestas irregularidades que existen en dicho proyecto.



En un comunicado, la alcaldía informó que en marzo pasado instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por estafa agravada y falsedad material en documento público en contra del ciudadano relacionado con este caso, quien estaría promoviendo la construcción de las casas en un lote que pertenece al Municipio de Medellín y en el que funciona actualmente el bachillerato del Colegio Colombo Sueco.



“No es posible licenciar allí un proyecto de vivienda, dado que la única posibilidad de que se pudiera desarrollar sería cambiándole el uso establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), lo cual solo es posible a través de un acuerdo municipal”, indicó la alcaldía.

Entre tanto, Luis Fernando Franco, presidente de la Junta de Acción Comunal de Robledo El Diamante y del proyecto de vivienda, expresó que no están cometiendo actos fraudulentos, en tanto que el terreno donde está el colegio le pertenece a la comunidad hace más de 30 años y es el lugar donde la administración debía hacer la otra mitad del barrio.



“De hecho la alcaldía intentó hacer un negocio fraudulento para venderlo (el lote) y aquí tenemos la demanda instaurada por el mismo municipio de Medellín para poder sacar el colegio que ocupa un terreno que es de la comunidad”, dijo el líder social, quien reiteró que las tres torres que hay en el barrio están a punto de colapsar, por lo cual hay 72 familias damnificadas que deben tener espacio en el proyecto de vivienda Madre Laura.



Por su lado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) emitió un comunicado en el que aseguró que dentro de los proyectos radicados en la entidad por las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), para ejecutar proyectos de construcción de vivienda de interés social o prioritario no existe ninguno de la denominada Madre Laura, cuyo representante legal es el señor Luis Fernando Franco.



“De igual manera, cabe aclarar que no existen asignaciones de subsidios municipales de vivienda para las familias que integran esta presunta OPV, toda vez que a la fecha no hay registro ante el Isvimed de un proyecto habitacional viable que cumpla los requisitos de factibilidad financiera y técnica”, añadió la dependencia en el comunicado.



