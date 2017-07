¿Por qué el contralor de Antioquia puede seguir ejerciendo su cargo?

13 de julio 2017 , 01:39 a.m.

13 de julio 2017 , 01:39 a.m.

Después de una semana de audiencias, en la que el juez 16 municipal de control garantías decidió no otorgarle medida de aseguramiento al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, este retomó su cargo.



Sin embargo, el funcionario sigue vinculado a varios procesos, no solo al de presunto peculado por apropiación y prevaricato por omisión tras realizarse intervenciones estéticas en dicho hospital sin cancelar algunos servicios, sino también hay denuncias de falsedad en documento público.

Pese a esto, sumado a la petición de concejales y diputados, Zuluaga no ha dimitido de su cargo. Y tampoco puede ser retirado del mismo, pues este fue ganado mediante un concurso de méritos, lo que impide que puedan ser declarados insubsistentes por aquellos que lo eligieron.



Andrés Úsuga, abogado experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), explicó no hay una medida que le quite la libertad o de algún ente de control como Contraloría o Procuraduría.



“Veo algún tipo de impedimento moral y de inconveniencia por lo que debería dar un paso al costado porque por ejemplo ¿Con qué autoridad moral va a salir a abrir un pliego de cargos de control fiscal en contra de algún funcionario o entidad vigilada por él?”, opinó Úsuga.

¿Con qué autoridad moral va a salir a abrir un pliego de cargos de control fiscal en contra de algún funcionario o una entidad vigilada por él? FACEBOOK

TWITTER

Agregó que como las pruebas que presentaron en la audiencia son documentos y que además están en manos de la Fiscalía, “no hay forma de alterar esa prueba documental estando en libertad” por lo que no podría afectar la investigación en su contra.



En Medellín se han presentado dos situaciones similares por con este tipo de funcionarios que obtienen sus cargos mediante concurso de méritos.



El primero fue el excurador del edificio Space, Carlos Ruiz, quien a finales del año pasado obtuvo el primer lugar en el concurso de méritos realizado por la UPB para ocupar el cargo de Curador Urbano primero de Medellín. Ante la polémica y el rechazo de la ciudadanía en general, incluyendo al alcalde Federico Gutiérrez, Ruiz se negó a renunciar.



Fue una inhabilidad de la Procuraduría General la que evitó que el exfuncionario se posesionara.



El segundo caso es más reciente. Se trata de Jesús Eugenio Bustamante, gerente del Hospital General de Medellín (HGM) que llegó a su cargo en la misma modalidad.



Ante quejas e irregularidades tanto de concejales como la junta directiva del hospital, Bustamante no ha renunciado al cargo, ni siquiera ante la petición del alcalde Gutiérrez, presidente de la junta directiva.



MEDELLÍN