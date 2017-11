Contralor de Antioquia admitió que no tiene un doctorado

El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, admitió ante la Procuraduría General de la Nación que no tiene título de doctorado en Derecho, tal y como lo aseguró en su hoja de vida al postularse y acceder al concurso realizado por la Asamblea Departamental de Antioquia para aspirar al cargo.



El título de doctor le otorgó 40 puntos en la calificación para ser elegido Contralor por la Asamblea Departamental y aunque esto fue calificado como fraude, el funcionario argumentó que por su ‘letra fea’, le pidió a un asistente que completara su hoja de vida, pero que no se percató de la inconsistencia que confirmaba que finalizó dichos estudios.

“Jamás presenté documentos falsos. Tengo que aceptar que hubo un error de mi hoja de vida porque tengo una letra muy fea, horrorosa, siempre he acudido a que alguien me la llene y, por eso, no es mi puño y letra. Pero yo la firmé. Efectivamente no me senté a llenarla, no verifiqué”, dijo.



El contralor aseguró que para aspirar a ese cargo no se necesita tener título de Doctorado y recalcó que en el proceso siempre mencionó que era candidato a doctorado.El Ministerio Público cuestiona la presunta falsedad ideológica de Zuluaga, quien al proporcionar datos inexactos podría atentar contra la moral pública, transparencia, legalidad, lealtad y honradez que debe caracterizar a todo funcionario.

Tengo que aceptar que hubo un error de mi hoja de vida porque tengo una letra muy fea, horrorosa, siempre he acudido a que alguien me la llene y, por eso, no es mi puño y letra FACEBOOK

TWITTER

La Procuraduría General calificó “la presunta falta de manera provisional como grave a título de dolo, teniendo en cuenta que se trata de un abogado con conocimientos en derecho administrativo y sabe de la importancia de la precisión de la información que aporta para ocupar un cargo público”.



La Procuraduría añadió que Zuluaga tenía plena conciencia de la falsedad de la información aportada y estaba actuando ante reglas de obligatorio cumplimiento.

El abogado de Zuluaga argumentó que su cliente en ningún momento quiso mentirle a la Asamblea y aclaró que nunca entregó documentación falsa sobre este nivel académico



Aunque Peña no ha terminado los estudios, si cursa el doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid (España), pero en su hoja de vida decía que culminó esos estudios en octubre de 2012.



Zuluaga solicitó a la Procuraduría que lo exonere de los cargos de falsedad ideológica y consignación de información falsa, petición que fue negada.



La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, aceptó la práctica de nuevas pruebas, solicitadas por la defensa del Zuluaga y para el próximo 20 de noviembre fue citada la audiencia contra el contralor.



MEDELLÍN