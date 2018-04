'Conflicto laboral entre el Metro de Medellín y sindicato sigue vivo’

El conflicto entre la empresa Metro de Medellín y el sindicato de trabajadores (Sintrametro) en torno a la problemática laboral sigue vivo, pese a que el caso ya está en manos de un tribunal de Arbitramento, que definiría el futuro de los empleados.



Así lo aseguró Claudia Patricia Montoya, presidenta de Sintrametro, quien detalló que hace cinco años, desde que se creó el sindicato de trabajadores, exigen mejores condiciones salariales, oferta en salud y vivienda, así como estabilidad laboral.

La mayor petición de los empleados, entre ellos, conductores de las rutas alimentadoras, es que la empresa de transporte masivo les dé contratos directos y no por tercerización laboral.



Sintrametro presentó un pliego de 56 peticiones, entre ellas, el reconocimiento del sindicato, la facilidad de traslados, asensos y promociones y aumento salarial del 12 por ciento.



Montoya explicó que según la Ley colombiana, las empresas tienen 40 días para sentarse con los trabajadores a discutir el pliego y buscar un arreglo directo, pero que en este caso, la etapa terminó sin ningún acuerdo.



La presidenta advirtió que “el conflicto laboral entre el Metro y el sindicato sigue vivo, vamos a seguir haciendo marchas”.

​

La empresa Metro, por su parte, informó que finalizó la etapa de arreglo directo de la negociación colectiva con la organización sindical y que durante 30 días (20 días calendario legales y 10 días de prórroga de común acuerdo) las partes se reunieron para discutir los 56 puntos del pliego de peticiones.

Pretendemos que la empresa vuelva a negociar, no buscamos que lo decida un tribunal, ese trámite lo hicimos por legalidad FACEBOOK

TWITTER

“La empresa realizó 27 propuestas relacionadas con los 56 puntos solicitados en el pliego, las cuales no fueron aceptadas por la organización sindical”, dijo el Metro.



El Metro además informó que radicará los documentos requeridos ante el Ministerio del Trabajo, y así iniciará todo el proceso de instalación del Tribunal el cual cuenta con tres árbitros: uno definido por la empresa, otro por Sintrametro y el tercero, en común acuerdo, con los dos árbitros nombrados por cada parte.



La presidenta de Sintrametro agregó que hay demasiados puntos que no se abrieron a discusión y que son de suma importancia como el tema de la contratación y la estabilidad laboral. “En el Metro tenemos contratos con una cláusula presuntiva, por la cual puede despedir al trabajador en el lapso de seis meses, entonces no hay estabilidad”, advirtió.



Montoya aseguró que el tribunal tardaría hasta dos años, y en ese tiempo, las partes pueden sentarse a conversar y llegar a un acuerdo, “pretendemos que la empresa vuelva a negociar, no buscamos que lo decida un tribunal, ese trámite lo hicimos por legalidad”, añadió.

Estabilidad laboral

En un debate que hubo en el Concejo de Medellín el pasado 21 de marzo, el gerente del metro, Tomás Elejalde, aseguró que en 2017, la empresa ocupó el puesto 30 entre las 100 empresas más reputadas para trabajar de todo el país, según Merco Talento, uno de los monitores más reconocidos en Hispanoamérica.



El gerente además enfatizó en que entre 2016 y 2017 se realizó una recategorización, por la cual 523 personas pasaron de empleados públicos a trabajadores oficiales y que los ingresos en 2017 se deben a: personal para nueva flota de trenes, personal para Metrocable línea H, informadores - Vendedores.



Igualmente, Elejalde habló sobre la estabilidad laboral y mostró cifras, sustentó que en la distribución de la planta hay 241 empleados que llevan en la compañía más 20 años; 205 llevan entre 15 y 20 años; 297 entre 10 y 15; 398, entre 5 y 10; mientras que 662 menos de cinco años.



“Mientas que en 2016 había 1.039 empleados que ganaban entre dos y cinco salarios mínimos; en 2017 esa cifra creció a 1.094 y este año a 1.455”, dijo.



El gerente aclaró que el 85 por ciento, ósea 1.516 empleados de la planta, tienen contrato a término indefinido; el 14 por ciento (249) resolución de nombramiento y 1 por ciento (25), a término fijo.

Mientas que en 2016 había 1.039 empleados que ganaban entre dos y cinco salarios mínimos; en 2017 esa cifra creció a 1.094 y este año a 1.455 FACEBOOK

TWITTER

Elejalde también dijo que el 77 por ciento de los empleados (1.371) labora por turnos y el 23 por ciento del personal administrativo (419) tiene horarios flexibles.



Desde el 2016, el Metro también tiene un programa de vivienda, que tiene como finalidad, de acuerdo con su disponibilidad económica, otorgar préstamos para adquisición de vivienda, en condiciones favorables a los servidores públicos de la Empresa, excluyendo al nivel Directivo. “Cuenta con requisitos claros para garantizar la equidad, transparencia y sostenibilidad del programa”, dijo Elejalde en el Concejo.



REDACCIÓN MEDELLÍN ​