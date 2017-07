En Medellín extrañan 'Mujeres Jóvenes Talento' en Feria de las Flores

Con el fin de mostrar a las paisas como mujeres valiosas más allá del aspecto físico y reconocer sus capacidades y aportes a la construcción de ciudad, en el 2004, se decidió cambiar el tradicional reinado de belleza que se realizaba en la Feria de las Flores, por el concurso Mujeres Jóvenes Talento. Sin embargo, este año el certamen femenino de talentos no se incluyó en la programación de la fiesta de los antioqueños, que comenzó este 27 de julio.



La decisión de la Administración Municipal ha generado inconformidad en organizaciones femeninas y en la Red de Mujeres Jóvenes Talento de Medellín, que agrupa a participantes y ganadoras de este concurso, que premia el trabajo en aspectos como deporte, arte y cultura, emprendimiento, medioambiente, liderazgo, excelencia académica, ciencia y

Si bien el concurso no se acaba y se realizará en los próximos meses, las integrantes de la Red criticaron que se haya excluido de la celebración de la Feria de las Flores, pues es durante estas fechas que cobra sentido político y simbólico.



Según Lina Guisao, una de las integrantes, realizar Mujeres Jóvenes Talento en esta fiesta es de gran importancia, debido al gran número de personas de Medellín, otras ciudades colombianas y del extranjero que acuden.

“Hacerlo en la Feria de las Flores fue un gran aporte para cambiar la premisa de que en esa celebración solo veíamos mujeres bonitas y reinas, se hizo la apuesta política de decirle a todo el mundo que vuelca los ojos a Medellín que acá no hay solo mujeres bonitas sino también talentosas”, expresó Guisao, quien añadió que tenerlo dentro de la programación lo visibiliza mucho más que en otras épocas del año y ratifica los esfuerzos por acabar con el machismo, el patriarcado y la violencia que aún viven las mujeres.

Entre tanto, la Secretaría de las Mujeres solo respondió que la actividad se excluye de la Feria de las Flores, “con el propósito de dar un mayor protagonismo al concurso Mujeres Jóvenes Talento, que sea constituido en un importante espacio de exaltación de inteligencia, los talentos y habilidades de las jóvenes de Medellín y con la intención de darle un espacio propio en la agenda de la ciudad”.

Aunque no estén conformes con la salida del concurso de la Feria, Guisao manifestó que seguirán apoyándolo, pues ha tenido aportes muy valiosos para cambiar las concepciones sobre la mujer joven en la ciudad, no solo porque les permite sacar adelante los proyectos con los que se presentan sino también porque contribuye a erradicar los estereotipos de género que aún persisten.



“Las personas van adquiriendo hábitos a partir de referentes o modelos de vida, cuando una mujer joven ve en otra un par y la admira por eso, se cambian mentalidades sobre lo que es el género femenino en Medellín, la belleza no solo tiene un esquema, va más allá de lo físico, hay que darles empoderamiento a estas mujeres que se presentan y decirles que son valiosas por las apuestas en deporte, talento artístico, progreso económico, emprendimiento”, agregó la integrante de la Red.

