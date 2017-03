Concepto de territorio en una exposición escultórica

En el Centro de Artes de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas, de la Universidad Eafit, hoy será inaugurada la exposición ‘Babel’ del artista y docente, Alejandro Castaño Correa.



Son aproximadamente 120 piezas escultóricas las que componen la obra de Castaño, quien define ‘Babel’ como: “Muchos viajes en un solo viaje a través del concepto de territorio”.



Esa es, precisamente, la idea central de la muestra.Según el artista, el nombre de Babel no solo se remite a la composición de idiomas, sino también a una expansión de los territorios físicos e individuales.

“Podría resumir el concepto de territorio con las geografías humanas, que traduce lo que el hombre hace en la tierra cuando empieza a modificar la superficie con mapas y fronteras”, contó.



Castaño con ‘Babel’ quiso hacer una revisión de su trayectoria como artista y, aunque no hace parte de una retrospectiva, hay algunas piezas reiterativas que han aparecido y logrado rescatar de su trabajo.



“Con esta exposición y con tanto espacio he tenido la oportunidad de reunir piezas que he hecho durante mi carrera”, comentó.



Caballos de patas largas y barcos son solo algunas de las piezas que hacen parte de la colección del artista paisa, quien utilizó materiales como bronce, madera, cera y plástico.



La exposición ‘Babel’ está compuesta por piezas de gran formato y otras pequeñas que no superan el centímetro y medio. Una de las más grandes es ‘El árbol del patio’.



Para la pieza, el artista arrancó un árbol de la finca en donde vive, con el propósito de abordar el desarraigo en la vida de los seres humanos. El autor de ‘Babel’ ha tenido la oportunidad de mostrar sus obras en el Colombian Center, en Nueva York; en Quebéc, Cánada y en un sinfín de salones regionales y nacionales.



Además, ha obtenido distinciones como el Primer Premio Salón Arturo y Rebeca Rabinovich, que otorga el Museo de Arte Moderno de Medellín.



Con la curaduría del también docente Juan Luis Mesa se le dará apertura a las 6:30 p. m. a ‘Babel’. La exposición estará disponible hasta el 25 de abril.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN