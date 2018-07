Concejo de Medellín debatió presunta estafa inmobiliaria en 83 obras

“Es la mayor estafa inmobiliaria en la ciudad de Medellín en este momento”, esas fueron las palabras utilizadas por el concejal Bernardo Alejandro Guerra en la sesión plenaria realizada este fin de semana, en la que se analizaron presuntas irregularidades cometidas por cuatro empresas: InverNorte, Europa Construcciones, W Group y Constructora del Norte SAS.

Acorde al concejal, son cerca de 83 proyectos inmobiliarios vendidos en Antioquia los que están cuestionados y con los que según él, se llevó a cabo una estafa inmobiliaria que ronda el medio billón de pesos. “De dichos proyectos, 36 son proyectos falsos comercializados en la capital antioqueña, 20 en Bello y el resto distribuidos por toda el Área Metropolitana”, expresó el concejal Guerra.



Por su parte, el secretario de Gestión y Control Territorial, José Nicolás Duque, afirmó que en la capital antioqueña se identificaron los proyectos liderados por las constructoras ya mencionadas, que presentaron diferentes incumplimientos normativos.

Constitución de sociedades irregulares, aprobación de licencias urbanísticas, ausencia de fiducia y desistimiento (licencia urbanística no existe), fueron algunos de los mencionados.



Concordaron los concejales que intervinieron en la sesión, en que la ausencia de la figura de Inspectores de Control Urbanístico, ha obstaculizado la entrega de respuestas concretas y oportunas en esta problemática.



Los proyectos revelados en el recinto, donde aparecen numerosas familias presuntamente estafadas son: Agua Noa, Alabama, Ankara, Arizona, Arkansas, Atlanta, Baltimore, Bruselas, Budapest, Gibraltar, Kairos, Kasa Blanca, Liverpool, Mandalay, Marbella, Michigan, Mineapolis, Monserrate, Nebraska, New York, Osaka Katay, Oklahoma, Oregon, Petra Santa, San José, San Remo (antes Sinaloa) Porto Santo, Santa Magonlia y Singapur.

Es la mayor estafa inmobiliaria en la ciudad de Medellín en este momento FACEBOOK

TWITTER

De esos, 24 fueron licenciados en la curaduría cuarta de Medellín, expresó Duque.

Sobre esta curaduría, el concejal Guerra señaló que “un asesor de InverNorte, Wilmar Serna, estuvo al mando de la curaduría cuarta y fue destituido por Aníbal Gaviria por corrupción en las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y concursó de nuevo para estar en la curaduría primera, segunda y cuarta”.



En la sesión también intervinieron algunas de las víctimas inmobiliarias, que aseguraron que pese a las múltiples denuncias no se han tomado acciones jurídicas que castiguen las irregularidades y reparen los daños y perjuicios ocasionados.No solo eso, muchos de quienes han radicado denuncias en la Fiscalía General de la Nación, no han visto avances en su caso y por el contrario, han sido citados a responder por el presunto delito de injuria y calumnia por denunciar sus casos en redes sociales.

Lo peor, según ellos, es que estas empresas siguen comercializando proyectos residenciales y comerciales.



Por su parte, los representantes de Rentas Departamentales, la Oficina de Instrumentos Públicos Nacional y la Unión Colegiada del Notariado de Colombia, coincidieron en que es vital aunar esfuerzos desde los diferentes estamentos públicos para continuar con la fiscalización de esta situación, que permita controlar y disminuir el fraude en todo lo que tienen que ver con trámites inmobiliarios y garantizar su autenticidad en procedencia.



Sobre esto, el concejal Jesús Aníbal Echeverri criticó que aunque se conocen las causas del problema, los estafadores y sus víctimas, no hay quien se apersone del tema. “Ningún ente regulador es responsable directo de aplicar la solución respectiva”, sostuvo el cabildante.



MEDELLÍN