Concejo critica los retrasos en Parques del Río

Como una decisión tardía que ya se veía venir. Así definió el concejal de Medellín, Simón Molina, la liquidación del contrato que EPM hizo con la firma bogotana Oceisa por el incumplimiento en los trabajos de traslado de redes de servicios públicos domiciliarios en el sector 1B de la obra Parques del Río.



Dichas labores debieron concluir el pasado 26 de marzo, según el plazo contractual de 305 días entre ambas compañías.



Sin embargo, al llegar a la fecha límite, el avance en esos trabajos solo era del 35 por ciento. Ante la situación, además de declarar el incumplimiento del contrato, EPM indicó que hará efectivas algunas de las garantías otorgadas por la aseguradora.

“Estas obras fueron adjudicadas en licitación pública a la firma Oceisa (…) Durante todo este tiempo, EPM hizo un seguimiento detallado y riguroso del cronograma de trabajo del contratista, haciéndose necesaria la imposición de varias medidas de apremio por incumplimiento al programa de trabajo e inversiones, por no contar con el personal clave requerido en términos del contrato, y por incumplimiento a las órdenes de interventoría”, manifestó EPM mediante un comunicado.



Sin embargo, para algunos concejales, hubo varias irregularidades tanto por la demora en EPM en tomar la decisión, como en la misma adjudicación de dicho contrato.



Según el corporado Molina, “la secretaria General de EPM, Maritza Alzate, debió haber tomado una decisión desde hace mucho más tiempo, porque desde el inicio se vio que la obra estaba retrasada con respecto al cronograma”.

284 mil millones de pesos costaría la parte 1B:

El costo inicial contratado del sector 1B de Parques del Río fue de $161.935 millones más $122.000 millones por costos adicionales de obra.

“Eso significa que está ofertando sin cobrar la administración, la utilidad y los imprevistos. Prácticamente el contratista le dijo a EPM que iba a hacer esa obra gratis, ¿y cómo EPM revisó eso y no se percató?”, cuestionó Molina.



Para dar respuesta a esa, y otras inquietudes que tienen los corporados, la Mesa Directiva del Concejo citó para el próximo viernes a EPM junto con las secretarías de Infraestructura, Movilidad y Planeación.



Jesús Aníbal Echeverri, presidente del Concejo, expresó que no ve “positivo” la situación del incumplimiento en las obras, pues además de los seis meses de retraso, podría haber otros seis meses más de espera con la llegada de un nuevo contratista.



“Sin lugar a dudas habrá un retraso en las obras, lo que se traduce en adiciones presupuestales que serían millonarias. Creo que EPM debe demandar al contratista por no cumplir con el otro sí que se le dio al contratista”, contó Echeverri.



De otro lado, EPM informó que para mitigar el impacto sobre las obras generales de Parques del Río y dar continuidad al traslado de las redes de servicios públicos, se acogió a la figura de urgencia manifiesta que le permitirá hacer contratación directa con oferta única. Actualmente, EPM espera recibir las obras que alcanzó a ejecutar Oceisa, establecer pendientes y realizar el inventario de los materiales. La entidad informó que en los próximos días anunciará el nombre del nuevo contratista que se encargará de las obras restantes del traslado.



Lo que se ha pedido desde el Concejo es que se analice bien quién será el próximo contratista, pues consideran que debe tener experiencia trabajando en la ciudad, que la conozca y que tenga la información suficiente para realizar las obras para evitar más sobrecostos de los que ya ha tenido.

EPM da su respuesta a las críticas

A pesar de las denuncias de la adjudicación de contrato hechas por el concejal Simón Molina, EPM aseguró que la oferta presentada por Oceisa fue competitiva de acuerdo con el mercado.



Sobre los sobrecostos de contratar una nueva firma, la empresa explicó que este nuevo contrato tiene un plazo de ejecución de siete meses y un valor promedio de $37.400 millones.



“Eso implicaría una adición presupuestal de $7.000 millones que asumirían EPM y el municipio de Medellín”, dijeron voceros de EPM.



También se espera hacer efectivas algunas garantías de la aseguradora, así como el cobro de la cláusula penal pactada, para minimizar el valor del nuevo contrato.



Acerca de la supuesta demora para cancelar el contrato, EPM indicó que “siempre tuvo la promesa del contratista de que era capaz de ejecutar la obra en la forma convenida”.



