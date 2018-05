Con trova, responden a canción ofensiva que nombra a Medellín

La indignación que puede causarle a los habitantes de Medellín, que después de más de 20 años se siga hablando del excapo Pablo Escobar y la época del narcotráfico, da pie para todo tipo de respuestas, algunas violentas y otras de ira o frustración.



Pero ese no fue el caso de la presentadora de radio y escritora Paula Arcila. Pese a que reside en Madrid (España), el amor por su ciudad permanece intacto y por eso, decidió al estilo más paisa, responder trovando como forma de crítica a la canción ‘Amarte Duro’ de Victor Manuelle y Farruko, la cual hace referencia a la cocaína, Pablo Escobar y hasta tiene mensajes que fueron tomados como incitación a la violencia contra la mujer.

“Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento es puro como la coca 'e Medallo / Tengo vicio de ti, comerte es necesario / A diario, te juro que no aguanto las ganas / Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna", dice la letra de la canción.

Arcila, mediante un video, decidió hacer sus propias rimas utilizando la trova dobletiada antioqueña para responderle a los artistas.

"Escuchar la letra de la canción me produjo una indignación muy grande, desde el inicio supura machismo del más rancio y dañino, pero la indignación se convirtió en repulsión cuando hace referencia a la relación entre Chris Brown y Rihanna ‘Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna’. Rihanna recibió una golpiza en el año 2009 de su novio en aquel entonces, Chris Brown. Es decir, no solo convierte a la mujer en objeto sexual, además hacen apología de la violencia de género", explicó la colombiana.



Continúa indicando que la canción, además, hace una alusión a Medellín y a unos de los personajes que más dolor ha causado a la ciudad, Pablo Escobar. "Y por eso quise responder con una de las expresiones artísticas más bellas de Antioquia, la trova".

Respuesta al video

El video de Arcila se volvió rápidamente viral y ha generado todo tipo de respuestas a la presentadora y escritora.



"Me ha escrito muchísima gente . La mayoría también ha mostrado su indignación y rechazo. Sin embargo, los pocos comentarios en contra , contienen insultos y un lenguaje ofensivo".



Si bien ella fue víctima de violencia de género, puntualizó su crítica la hace desde su condición de ser humano pues opina que la violencia contra la mujer es un asunto social, no solo de género.



"Es un problema que hay que tomarse más en serio. El sistema patriarcal provoca la culpabilización de la agredida y no del agresor. Ese mismo sistema que genera reacciones tan agresivas y violentas de personas ante la denuncia. Agravado por el anonimato y distancia que proporcionan las redes sociales", manifestó.

Por su parte, el salsero Victor Manuelle se pronunció en redes sociales a la controversia de la canción, indicando que es la primera vez que le sucede una situación así en su carrera.



