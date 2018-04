Con talento colombiano, la Filarmed celebró sus 35 años

Después de coleccionar experiencias por el mundo y abrirse camino entre los más grandes directores internacionales, el colombiano Andrés Orozco - Estrada volvió a su ciudad natal para celebrar el aniversario de la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed).



El Teatro Metropolitano lo recibió en la dirección del concierto con el que, ayer, la orquesta más importante de la capital antioqueña celebró sus 35 años de historia.



Durante el evento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, homenajeó al director, reconociendo su esfuerzo y su talento. El mandatario local le otorgó la Medalla Alcaldía de Medellín, en la categoría Oro y aseguró que un personaje como él es un orgullo para la ciudad y el departamento.

Para Ana Cristina Abad, directora ejecutiva de la Filarmed, contar con la presencia del maestro es un honor que demuestra su alto nivel de amor por la música.



Durante los ensayos, que comenzaron el viernes, el director colombiano con más proyección internacional del país estaba expectante y motivado por volver a liderar una orquesta nacional, incluso, en la ciudad que fue testigo de su primer acercamiento con la música, que se dio a través de un violín. A los 15 años se aproximó a ella desde un lugar distinto, con su primera clase de dirección. Sus estudios los realizó en el Instituto Musical Diego Echavarría.

En el marco de la celebración de los 35 años de la Filarmónica de Medellín , hicimos un muy merecido homenaje al Maestro Andrés Orozco. Que gran orgullo sentimos. Un paisa que dirigirá la Sinfónica de Viena. Hoy es uno de los directores de orquesta más importante del mundo. 🎼🎼 pic.twitter.com/SF8fInKAsv — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 30 de abril de 2018

Orozco - Estrada es actualmente director titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort (Alemania) desde la temporada 2014 - 2015 y además dirige la Orquesta Sinfónica de Houston (Estados Unidos). Es también director invitado principal en Londres (Inglaterra). Recientemente fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de Viena, para la temporada 2021 - 2022.



Según expresó en medio de los ensayos, volver a Medellín fue un privilegio. “El estar hoy aquí no es menos importante que en dos o tres años yo vaya a estar dirigiendo la Sinfónica de Viena. Eso puede sonar muy romántico, pero es verdad, porque yo creo que eso es lo que lo hace a uno lo que es como director y como persona”, manifestó el maestro.



Según explicó, la Filarmed ha mantenido el alma de la música sinfónica de la ciudad, a pesar de lo difícil que es, a veces, recibir la atención que merecen las piezas propuestas. Y su trabajo con la orquesta local, aunque corto, requiere la misma cantidad de esfuerzo que con las otras a las que dirige en su oficio. “Para mí el hacer música exige siempre el mismo nivel, es la misma entrega, la misma responsabilidad”, aseguró.

Me colé a los ajustes finales del Concierto de Aniversario de la Orquesta Filarmónica de Medellín, con el maestro ANDRÉS OROZCO-ESTRADA en la interpretación de ‘Un Réquiem Alemán’, de Johannes Brahms.@Filarmed pic.twitter.com/12Z8LpNwZQ — Pía Barragán (@Pia_Barragan) 29 de abril de 2018

Para los amantes de la música sinfónica, el hecho de que Orozco- Estrada esté de vuelta, evidencia su compromiso con el país. Y él mismo lo ha confirmado. Por ejemplo, durante su negociación con la orquesta más importante de Austria, el director hizo una cláusula en la que exige trabajo con orquestas juveniles, específicamente en Colombia. “Esto está en el contrato que yo firmé con la Sinfónica de Viena porque realmente es lo que siento que tengo que hacer, seguir buscando esos espacios, no solo para mí, sino también para ir creando legados” señaló.



En el concierto de ayer, la Filarmed interpretó, bajo la batuta de este reconocido personaje, la obra sinfónica coral del Réquiem Alemán de Johannes Brahms, una composición musical que fue estrenada en Bremen (Alemania), en 1868.

Fue la primera vez que el colombiano dirigió esta obra y la decisión de interpretarla fue conjunta, entre los directivos de la Filarmed y él, desde su rol de director musical. Sin embargo no fue fácil, pues no estaban seguros de que la música que en esencia busca celebrar la muerte fuera adecuada para la celebración de 35 años de vida.



Sin embargo, para el director, el sentido de la pieza va más allá, pues tiene intrínsecos conceptos como la reconciliación, muy necesaria en Medellín y en Colombia, y también el del consuelo. “Ese consuelo creo que nos tiene que servir de inspiración, de ejemplo, de impulso para seguir para adelante, en todos los aspectos”.

Yo soy el único en el escenario que no produzco ningún sonido. Si la orquesta no me da algo a mí, yo no tengo con qué trabajar y si yo no empiezo a trabajar con lo que la orquesta me da, no seguimos FACEBOOK

TWITTER

Para su interpretación, la orquesta tuvo que hacer un trabajo previo en el que los músicos se prepararon, debido al escaso tiempo del director. “Eso lo noté en los ensayos, la orquesta estaba, técnicamente hablando, lista para entrar a sacarle todo el detalle. Yo no me tengo que preocupar por organizar las notas, sino que entro a darle los matices, los colores…”, afirmó.



Desde la interacción con la Filarmónica de Medellín, Orozco - Estrada notó una conexión especial, que según manifestó, tiene que ver con el interés que haya de parte y parte de aprender. “Yo soy el único en el escenario que no produzco ningún sonido. Si la orquesta no me da algo a mí, yo no tengo con qué trabajar y si yo no empiezo a trabajar con lo que la orquesta me da, no seguimos”, argumentó.

Falta cultura, interés y conciencia

Uno de los aspectos que enfatizó el director en su visita a la ciudad, fue lo duro que es para una orquesta como la Filarmed sobrevivir y lo complicado que se hace llenar un concierto o vender las boletas, cuando a cambio, hay una oferta artística importante que se le propone a la ciudadanía.



Para él, es evidente que falta inversión económica para que el talento, que existe y que, según dijo, es igual o mejor que en otras partes del mundo, pueda explotarse. Pero además, se requiere más unión entre los distintos sectores sociales, para apoyar la música y el arte en todas sus formas. “Una ciudad necesita del arte, definitivamente, para ser mejor ciudad”, dijo.





Valentina Vogt

Para EL TIEMPO

valalb@eltiempo.com

@ValentinaVogt