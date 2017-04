Con preguntas y botellas promueven la cultura ciudadana

28 de abril 2017 , 11:25 a.m.

“Cuando ves que alguien no recoge las heces de su mascota, ¿le dices algo?” Este tipo de preguntas se podrán leer durante este año en barrios y corregimientos de la ciudad.



La Secretaría de Cultura Ciudadana y Empresas Varias de Medellín (Emvarias) se vincularon para lanzar la iniciativa Pet-Preguntas, que promueve la cultura ambientalista y el reciclaje.



Con esta nueva propuesta, los ciudadanos responden interrogantes relacionados con el manejo de residuos. Los usuarios encontrarán junto a la pregunta, dos recipientes transparentes: uno para contestar sí y otro para decir no. De acuerdo con la opción elegida, depositarán una botella PET.

Según Santiago Silva Jaramillo, subsecretario de Cultura Ciudadana, Pet-Preguntas es un ejercicio pedagógico que implica tres aspectos. El primero corresponde a la formulación de preguntas que se conectan a las problemáticas de los territorios.



El segundo, a la posibilidad de dar respuesta a esas incógnitas con un articulo reciclable. En este caso, las botellas PET.

¿Cómo funcionan los PET-Preguntas?

Por último, la iniciativa genera empleo, pues los recicladores recogen el material, lo pesan y lo venden en acopios.



“Tenemos un reto, la promoción del reciclaje, un trabajo revaluado. Las personas creen que cuando botan la basura no hay un proceso para tratarla, pero Medellín cuenta con un sistema acompañado del gremio de recicladores”, contó el subsecretario.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente, en promedio cada mes los recicladores recuperan 360 toneladas de material reciclable, que en ocasiones es reutilizado.



Por su parte, Leonardo Gómez, director administrativo del acopio de reciclaje Recimed, indicó que en la ciudad hay más de 3.000 personas que sobreviven gracias a este oficio. “Sobreviven porque la mayoría gana menos de un salario mínimo al mes, trabaja más de 10 horas al día y no están afiliados al sistema de seguridad social, por lo que no tendrán una jubilación”, explicó Gómez.

Para el funcionamiento de la estrategia Pet-Preguntas, la Secretaría de Cultura y Emvarias establecieron dos procesos. Para el primero, seleccionarán en cada zona a un reciclador.



“Los escogidos tienen el compromiso y el interés de recolectar las botellas PET. A veces los recipientes se llenan, entonces ellos pasarán todos los días a recoger el material”, indicó Silva.



Por otra parte, en cada barrio o corregimiento las entidades delegarán a un ciudadano, quien será el padrino del punto de Pet-Preguntas para cuidarlo y hacer seguimiento de las respuestas.

Llegarán más puntos a la ciudad

Esta propuesta ambiental y cultural surgió a partir de continuas reuniones entre la Secretaría de Cultura Ciudadana y Emvarias.



“En Medellín es importante hablar sobre lo que nosotros llamamos ciudadanía ambiental, es decir, la responsabilidad y el papel que cumplen los paisas frente al medio ambiente”, señaló el subsecretario de Cultura Ciudadana.



Al finalizar el año 2016, la estrategia Pet-Preguntas se presentó por primera en el Parque Las Margaritas, cerca a la estación Estadio del Metro.



Los resultados en términos de recolección de botellas PET y de conexión con la comunidad fueron buenos, por lo que decidieron replicarla cuatro meses después en distintos rincones de Medellín.



La iniciativa se lanzó de manera oficial el pasado sábado en compañía de la comunidad de Parques del Río. Allí, eligieron como padrino a un miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Conquistadores.



Además, en otros lugares de la ciudad como los Parques San Antonio y Lleras, Ciudad del Río y San Antonio de Prado se instalarán próximamente puntos de Pet-Preguntas.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

MEDELLÍN