Familia de colombiana desaparecida en México exige información

18 de enero 2018 , 09:52 a.m.

La madre de Yesly Tatiana Góez, la joven desaparecida en Cancún (Mexico), lidera un plantón que se realizará este jueves en el parque de Las Luces, en el centro de Medellín, para exigir verdad sobre el hecho.



Aleida María Guisao Gil, la madre de la joven, dijo que ese encuentro comenzará a las 9:00 a. m. de este jueves con familiares y amigos para pedirles a las autoridades colombianas y mexicanas que aceleren la investigación sobre la desaparición, que se registró el 18 de diciembre de 2017.

La joven desapareció junto a otras tres personas colombianas, entre ellas, su suegro y novio, este último fue hallado decapitado en una zona turística de Cancún.



Aleida busca que este plantón ayude a que el caso de su hija no quede en el olvido y que la Fiscalía del país mexicano le dé respuestas. "Creo que pronto habrá buenos resultados, no pierdo las esperanzas", aseguró.



Yesly se fue a vivir a México el 28 de mayo del año pasado para estar con su novio, Jhoan Sebastián Espinoza, quien ya estaba radicado en ese país. Allí, su hija trabajaba como estilista en un centro estético, según la madre.



“El dolor es muy grande, lo que siento es horrible, no sé si está viva o muerta, el mensaje que le dieron a la familia del novio es que estaban enterrados en una fosa”, detalló.



El cuerpo de Juan Sebastián fue repatriado a Bello (Antioquia) y enterrado en el Cementerio Jardines de la Fe la semana pasada.

Lo que le preocupa a la madre es que los medios mexicanos relacionaron la muerte de su yerno con los cárteles de la droga de ese país, por el mensaje que le pusieron al cadáver, la forma como fue asesinado y arrojado a una de las calles más turísticas de Cancún, en el estado Quintana Roo.



Por ello, la familia de Góez está muy confundida porque no comprende qué pasó y piden que le devuelvan a su hija.



La Cancillería colombiana aseguró que acompaña a la familia y que la entidad le solicitó a las autoridades mexicanas celeridad en la pesquisas del caso.



