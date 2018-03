Con matemáticas buscan multiplicar esfuerzos por la  calidad del aire

Una partícula PM 2.5 es mínima. Tanto, que el ser humano es capaz de inhalarla. Traspasa la mucosidad que protege la nariz, baja por la tráquea y llega al pulmón o al torrente sanguíneo. En un solo pelo, caben siete partículas y la exposición permanente a este tipo de contaminantes puede provocar una infección respiratoria o una enfermedad pulmonar.



En la atmósfera de cualquier ciudad del mundo, están suspendidos este tipo de contaminantes y en Medellín, durante marzo especialmente, los vientos diarios no logran dispersarlos debido a que no ascienden por los altos índices de nubosidad. Fue justamente durante la contingencia entre marzo y abril de 2016, que surgió el proyecto Medellín Air Quality Initiative (Maui).

Esta es una de las formas con las que los académicos y los ciudadanos intentan contribuir a la reducción de la contaminación o a la solución de la crisis que se presenta, de manera reiterativa, cada año.



Maui fusiona las ciencias biológicas y las ciencias exactas y surgió de la unión interdisciplinaria entre profesores de la Universidad Eafit y la Universidad de Antioquia, con apoyo de la alianza con la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda.

Entre la experiencia de los docentes y el trabajo activo de los alumnos, la iniciativa busca plantear soluciones con argumentos científicos.



“Nosotros como humanos podemos mitigar el impacto de las dinámicas globales, esto si logramos establecer cuál es el mínimo potencial para mantener nuestro aire libre ante un evento como el actual. Podemos decirle a la ciudad qué hacer para prevenir”, explicó Lucía Quintero, directora del doctorado en Ingeniería Matemática de Eafit y coordinadora de Maui.



Comprender el transporte atmosférico de contaminantes en el valle de Aburrá se puede lograr mediante el modelado matemático, el ejemplo lo encontraron en el sistema que el gobierno holandés implementa para medir las reacciones químicas en la atmósfera.



Pero este modelo debe moldearse a la realidad del valle de Aburrá. Las fuentes de los datos y las condiciones como la topografía o el mapa de usos de los suelos han tenido que adaptarse para que el sistema funcione en Medellín, así lo aseguró Nicolás Pinel, coordinador del grupo de investigación en Biodiversidad, Evolución y Conservación de Eafit.

El equipo ya ha contribuido con evidencia científica importante, que se ha enviado al extranjero para verificarse. Sin embargo, los próximos resultados se espera que sirvan para tomar decisiones más conscientes. El grupo de investigación ya se ha acercado al Ministerio, al Área Metropolitana y a corporaciones para lograr generar el impacto necesario. Lo que sigue es socializar parte del trabajo con la ciudadanía para involucrarla en la acción.



Por ahora, mientras se mantiene el estado de prevención hasta el 7 de abril, las estaciones de medición varían y pasan del amarillo a naranja en cuestión de horas, pero el modelado matemático puede predecir cómo seguirán comportándose las emisiones y la atmósfera según la hora del día. No obstante, la idea es continuar con el proyecto más allá de las contigencias ambientales.

Otras afectaciones

La salud es la principal preocupación de la ciudadanía. Aunque el material particulado suspendido en el aire es, sin duda, riesgoso para el bienestar de los seres humanos, esta no es la única razón por la que la polución se debería evitar.

La dispersión de dicho material es fundamental para Pinel , pues no se trata de la cantidad de polución que se produzca, sino también de la lentitud con la que se dispersan las partículas. Además, no porque estas salgan del cañón donde vivimos, el problema termina.



El grupo está investigando el tránsito que hacen gracias a la dirección de los vientos. “Nuestros contaminantes, de acuerdo a como parecen moverse, pueden estar impactando los páramos alrededor. El de Belmira, el de Frontino, el Parque Nacional las Orquídeas, o incluso a los bosques del Chocó”, explicó.



Ya lejos de la ciudad, los contaminantes se dispersan y se quedan en los árboles y en los suelos y aunque se convierten en nutrientes, entran al ecosistema transformándolo.



Otro problema igual de relevante es el ozono, que se produce cuando la contaminación sube a la atmósfera y se encuentra con la luz solar. Mientras para el ser humano puede ser tóxico, en el caso de las plantas, el ozono puede afectar el proceso de fotosíntesis.



Así, el proyecto intenta medir el impacto de la contaminación en la producción agrícola. No hay datos que puedan retratar la situación, sin embargo, según Pinel, “a nivel mundial se cree que puede haber una afectación de 10 a 16 por ciento”.





