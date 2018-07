Con juegos y lúdicas se disfruta del renovado Paseo Bolívar

Ancízar Llano, un hombre de aspecto montaraz; cortés, pero de pocas palabras, ocupa un pequeño lugar en el Pasaje Bolívar -centro de Medellín- que parece estancado en el tiempo. Sobre un taburete viejo, de cojín raído y madera desgastada, recuerda lo inseguro que era ese sector antes de la construcción del metro. Ahora, dice, se siente tranquilo, sin el temor de que lo vayan a robar. Ancízar lleva medio siglo en el pasaje y, según cuenta, le han tocado más de cinco intervenciones urbanísticas en este. El hombre, que se apoya sobre un bastón para caminar, vende libros de segunda y los cambia con sus clientes.

—Mire —dice, midiendo cada palabra, con un notable esfuerzo para ahorrar lenguaje—, acá vienen clientes y yo les cambio estos libros. Les doy el mío por el que ellos traigan y les cobro 500 pesos, por ejemplo.



Dentro de sus productos, cientos de libros amontonados, se encuentran revistas quinquenales que, por lo menos, llevan cuatro o cinco décadas pasando por manos de una infinidad de lectores.



—Mientras estuvieron haciendo las obras —agrega, Ancizar—, me llevaron para allí, para la vuelta. Me fue muy mal, no iba mucha gente por allá. Otra cosa es que había mucho vicio en ese sector.

Las obras a las que se refiere el vendedor de libros son las de renovación del Paseo Bolívar, que fueron entregadas el pasado 30 de junio por la Administración Municipal.



Lo que se entregó ese día fue el primer tramo, que va desde San Juan a la estación San Antonio del metro. El sector fue renovado con amplio espacio para los peatones, más zonas verdes y 16 módulos estacionarios para los venteros. La obra completa irá hasta la Plaza Botero y tiene un costo total de 33.000 millones de pesos.

Uno de los aspectos más importantes de esta renovación radica en que se suprimieron carriles de vehículos para dar más espacio a peatones y ciclistas.

Este es uno de los asuntos que más resalta Ancízar desde su venta de libros callejera. Según dice el hombre, el humo de los carros lo tenía afectado. Ahora, comenta, puede respirar mejor.



Como incentivo para que las personas conozcan este renovado tramo de la ciudad, la alcaldía comenzó a ayer 6 de julio, a las 12 del día, una serie de actividades lúdicas y recreativas para que la ciudadanía se apropie de este . En el suelo se pusieron juegos de mesa gigantes, de varios metros cuadrados, con las que las personas se entretuvieron y aprendieron.

Los juegos, además de entretener a los ciudadanos, sirven para enseñar las obras que se están ejecutando en el centro de Medellín. Foto: Jaiver Nieto

Quienes se acercaban lanzaban unos dados grandes y se paraban sobre el juego para moverse como si fueran fichas de parqués o escalera. Las casillas por donde se movían, a su vez, les enseñaban las obras que se están realizando en el centro.

A las 3 de la tarde comenzó una serie de actividades para niños y, a las 7, unos hábiles bailarines de tango se pasearon por el pasaje exhibiendo toda su destreza.

“La idea es que nos apropiemos del espacio como debe ser: con sonido mesurado, manteniéndolo limpio, sin pisar los jardines. Es el panorama ideal de lo que debe ser el espacio público”, expresó ayer, en la mañana, Pilar Velilla, la gerente del Centro.

Velilla hizo una invitación a la gente y recordó que, en la noche de ayer y en la de hoy, puede disfrutar de conciertos gratuitos con orquesta en una tarima que se instaló en el pasaje.



La programación comenzará hoy a las 10 de la mañana con una rumba aeróbica y continuará a las 4 de la tarde con la presentación de la orquesta de la Policía.

Los comerciantes, como Ancízar, se muestran felices con el cambio del sector. María Ortiz, una mujer que lleva 15 años vendiendo tinto en el sector, comenta que ahora la gente se acerca más a su negocio y el espacio es mucho más amplio.



“A mí, mientras hacían las obras, me trasladaron debajo de la estación San Antonio. Allá me fue muy mal, horrible. Ahora espacio público me reubicó y me está yendo mejor”, concluye María.



Mientras Ancízar lee la prensa, un grupo de hombres juega cartas sobre una de las nuevas bancas ubicadas en el Paseo. Un viejo de bastón y sombrero, sentado en otra banca, cabecea mientras se apoya en su bastón. Es la dinámica del nuevo Paseo Bolívar.



Miguel Osorio Montoya

Para EL TIEMPO

migoro@eltiempo.com

@MiguelOsorioMon