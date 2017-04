Con jornadas de recuperación buscan revivir los parques lineales

25 de abril 2017 , 10:38 a.m.

Promover la recuperación de los parques lineales, que son los que limitan con quebradas, es la prioridad de la Secretaría de Medioambiente y del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe.



Por ello, a través de jornadas de intervención y de educación ambiental concientizan a las personas para que cuiden estos espacios.



Según Óscar Hoyos Giraldo, secretario de Medioambiente, la Administración hace mantenimiento en jardines, árboles y en la infraestructura física con una inversión de 3.250 millones de pesos.

El funcionario precisó que 1.100 millones de pesos serán destinados en mantenimiento y 2.150 millones en obras de infraestructura para las distintas quebradas de la ciudad. Además, un grupo de expertos visitan las quebradas para monitorearlas y para hacerles mantenimiento.



“El personal que tenemos, entra a la quebrada. Allí sacamos escombros, basuras y hacemos canalizaciones”, explicó Hoyos, quien agregó que hay un equipo de guías ambientales que enseña a las comunidades sobre el cuidado del medioambiente para evitar la polución.



Una de las tareas del equipo de educación ambiental es invitar a las personas a apropiarse de manera responsable y positiva de los parques lineales.



Sin embargo, el trabajo de los educadores ambientales no ha funcionado. “Uno quisiera que la respuesta de las personas fuera buena, pero a veces regresamos a una quebrada y está contaminada. A muchos ciudadanos les falta solidaridad con estas actividades”, contó el secretario.

En los procesos de recuperación, han encontrado varias problemáticas. Arrojar escombros y basuras es una de las más graves, debido a que represa las aguas en las quebradas, lo que provocaría avalanchas o inundaciones en temporada de lluvias, por no contar con una capacidad hidráulica suficiente para evacuarlas.



Otro problema es la construcción de viviendas que hacen, en su mayoría, familias desplazadas cerca a los cauces, sin cumplir los retiros de quebradas.



Hoyos dijo que los vertimientos directos del alcantarillado llevan aguas a las quebradas sin ningún tipo de tratamiento, lo que contamina el recurso hídrico.

Algunas jornadas de recuperación

Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín ha hecho varias jornadas de recuperación.



El parque lineal La Presidenta, ubicado en El Poblado, fue intervenido con ayuda de los habitantes del sector, así como de colectivos ambientales, del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), del Ejército y de Empresas Varias de Medellín (Emvarias).



En el proceso de recuperación, mientras la Administración Municipal y el Inder promovieron la apropiación del parque lineal con actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas, Emvarias y el Ejército recuperaron unos cuatro metros cúbicos de basuras y residuos sólidos.

Las quebradas Malpaso (Robledo), La Picacha, (Belén) y La Iguaná también fueron intervenidas en los últimos días.



A estas, aunque han sido atendidas, les hacen seguimiento. “La idea es evaluar el impacto de lo que realizamos y así continuar con las jornadas de recuperación”, comentó el funcionario.

Otras iniciativas

No obstante, hay otras iniciativas para evitar la contaminación en las quebradas de Medellín.



Desde el año pasado, Emvarias realiza las ‘colchonadas’, jornadas en las que la entidad va a diferentes barrios y zonas de la ciudad a recoger colchones y muebles que las personas ya no usan y quieran botar para evitar que terminen en los cauces.



Hasta el momento, Emvarias con las ‘colchonadas’ ha recolectado más de 250 colchones en cuatro quebradas: Santa Elena, La Francia, La Guayabala y La Pelahueso.



Mientras tanto, la Alcaldía trabaja en la limpieza de las quebradas.

Según Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en el segundo semestre del 2016 gracias a las jornadas de recuperación, la probabilidad de desbordamientos disminuyó el 37 por ciento.



“Un llamado a la comunidad es a no arrojar basura y otros elementos a las quebradas. Eso puede traer graves consecuencias y debemos evitar los riesgos en las zonas de la ciudad”, finalizó el mandatario local.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

hanant@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN