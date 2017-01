Con enfrentamiento entre Esmad y comunidad, realizan desalojo en Bello

Parece profético, pero en Nueva Jerusalén auguraron un conflicto. “A las 6 de la mañana, el 12 de enero, nos van a sacar a todos. Va a haber una pelea grave, porque mucha gente va a salir a oponerse”, dijo Hernán Duque, habitante de ese sector en el norte del valle de Aburrá

Y así fue. La madrugada hoy en ese sector del barrio París (Bello) se tiñó de humo. Gritos, piedras, enfrentamientos y gases lacrimógenos marcaron la jornada de desalojo y demolición de 175 viviendas que se encuentran asentados en predios de la finca El Cortado, una zona de alto riesgo según estudios de la corporación ambiental Corantioquia y el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).

Desde las 5:30 a.m. el Esmad llegó al sector y se encontró con pequeños grupos de vecinos dispuestos a defender con piedra lo que consideran su hogar. Los uniformados, hicieron uso de gases lacrimógenos con los que ahuyentaban los pequeños grupos que les ponían resistencia, incluso quemando pedazos de madera para obstruir el paso.

En medio de los enfrentamientos, una niña de 14 años se desmayó debido a los gases. La menor de edad fue llevada a un centro de salud.

“Saqué a mi hija por la parte de arriba por otra entrada, duramos una hora y media subiendo y logramos sacarla por la quebrada porque todo estaba taponado” Juan Francisco Zea, habitante del sector, quien añadió que el Esmad comenzó con los ataques.

Mientras unos vecinos pedían que los dejaran siquiera sacar sus pertenencias, otro buscaba desesperadamente a su esposa quien se encontraba en otra zona del desalojo. Un caos completo.

Periodistas del sector denunciaron amenazas por parte del Esmad indicando que los van a sacar a las malas “Estamos mamados de esta gente acá”, decían los uniformados.

Margarita Alzate, por su parte, contó que lleva seis años viviendo en la zona y dice que no ha sido notificada. “Logré sacar a mi bebé y lo llevé a otra parte. Tengo a mis otras hijas regadas y sigo pendiente de mi ranchito. No es justo esa forma de sacarnos, nos dijeron que era un censo y no un desalojo”, manifestó.

Añadió, que en el enfrentamiento un vecino terminó con una lesión en el ojo. Asimismo, indicó que no ha visto personal de la Personería de Bello, del Icbf o de la Alcaldía Municipal que esté velando por sus derechos.

Apenas sobre las 8:30 a.m. comenzó a llegar la institucionalidad. Bomberos y ambulancias hicieron presencia en el sector.

Añaden que el desalojo fue mal diseñado pues no hay un plan para ubicarlos después de sacarlos de la zona, por lo que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo están planteando la posibilidad de detener el desalojo por falta de garantías para las personas.

Un representante de la Mesa de Derechos Humanos de Medellín indicó que el balance preliminar es de cerca de 20 heridos, entre esos, cuatro o cinco del Esmad.

NOTICIA EN DESARROLLO