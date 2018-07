Con ajuar, Rionegro les da la bienvenida a sus recién nacidos

La llegada al mundo es, por lo general, un acontecimiento familiar. Pero no en Rionegro. Allí es algo más. En este municipio del Oriente antioqueño, los recién nacidos son una población priorizada.



Es el caso de Matías. Su nacimiento no solo le cambió la vida a su madre, Gloria, sino que sirvió como prueba de que los recién nacidos de familias de escasos recursos económicos, son importantes para el municipio.

Al nacer, ya tenía listo un ajuar con un set de gorro y medias, morral pañalera, cuna corral, termómetro digital, toalla con gorro, cortaúñas, pañales, pañitos húmedos, crema, pijama, cojín para lactancia, cobija, cambiador de pañal, un cuento y un sonajero.



Elementos que para su madre serían difíciles de conseguir por sí sola. Y aunque para ella fue importante recibir estos accesorios, lo que más resaltó fue el acompañamiento previo y posterior al nacimiento de su primer hijo. Matías es uno de los 275 menores beneficiados del proyecto Formación a familias gestantes y ajuar de bienvenida, que hace parte de una estrategia llamada ‘Cinco Pasitos’, que se materializó gracias a la primera dama del municipio, Susana Ochoa, con acompañamiento de subsecretaría de Primera Infancia, la Corporación Sentir y la Colegiatura Colombiana.

Leonilda Ballesteros, otra de las madres gestantes beneficiadas, resaltó la importancia de recibir estos elementos.



“A veces las situaciones económicas están duras y esto nos ayuda mucho con las primeras cosas que hay que comprarles a nuestros hijos. Es importante que la Alcaldía se vincule con estos programas, ya que apoyar a la primera infancia es maravilloso, porque no solo son el presente, sino el futuro de las familias”, expresó.

Por eso, para la Primera Dama de Rionegro, este programa es el consentido de ‘Cinco Pasitos’.



“Fue algo que soñamos y que pensamos que no se iba a materializar por el costo que podría tener, pero afortunadamente contamos con aliados que como nosotros, creyeron en la idea”, manifestó.La iniciativa, que comenzó en noviembre del año pasado, tuvo una inversión cercana a los 434 millones de pesos y favorecerá inicialmente a 650 familias pobres que cumplan con los requisitos (residir Rionegro y pertenecer al régimen subsidiado y contributivo rango uno).

Susana Ochoa, primera dama de Rionegro, indicó que la idea del ajuar la vieron en países como Finlandia y Chile y quisieron replicarla en el municipio. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Las beneficiarias también deberán asistir a un ciclo de los programas de promoción y prevención, que consiste en cuatro encuentros los cuales, según la Primera Dama, no se enfocan tanto en la crianza, sino en el ser.



Ella indicó que este proyecto es único en el país y se desarrolla desde una perspectiva humanista ideada bajo tres líneas estratégicas.



“La primera es el acompañamiento a las familias gestantes para instruir en valores; la segunda es la formación basada en el trabajo de educar desde el amor, con los agentes educativos especializados en primera infancia y la tercera es la entrega del ajuar a las familias, el cual ratifica el compromiso de la Administración Municipal de invertir en la atención integral de la niñez”, explicó la Primera Dama.



Pero para Gloria es más que eso. Es no sentirse sola, sentir que importa y que pese a las adversidades, creer que tanto ella como Matías pueden tener un mejor futuro.



“El acompañamiento emocional para garantizar la estabilidad de la madre fue muy importante para mí, porque algo tan básico como enseñarnos a vestirnos puede significar mucho. Al menos en mi caso, me dio la oportunidad de enfrentarme a mí misma, pues es mi primer hijo lo que traería muchos cambios. Es una vida nueva, pero seguir sintiéndome mujer”, contó.



Los temores y dudas que como Gloria tienen las madres primerizas, no los viven solas en este programa, pues allí tienen estimulación prenatal, complemento alimenticio, charlas con nutricionistas y profesionales que las asesoran en crianza y lactancia.

Algo que repercute tras el nacimiento. En el caso de Gloria, la tranquilidad que el acompañamiento del programa le dio, se le transmitió a Matías. Aseguró que ahora que su bebé, de 5 meses, está en el programa ‘Arrullos’ se le nota la alegría al llegar donde sus maestros y la tristeza cuando tiene que irse.



Y es que en esta etapa, el proceso de estimulación, está enfocado en el bebé.

“Tenemos unas sala-cunas donde recibimos a los menores desde los 6 meses y hay otras a partir de los 2 años en los Centros de Desarrollo Infantil, donde están de 8 a. m. a 4 p. m. Allí ven iniciación musical, programas de arte, otros de tamizaje visual, auditivo y fonoaudiológico, y hay otro llamado ‘ ratón de biblioteca’, enfocado en la lectura”, contó la Primera Dama.



Habilidades que actualmente Matías está desarrollando y que, quizá, sin este programa, sería más complicado para él hacerlo por la situación económica de su familia.



“Es muy chévere porque no solo ellos aprenden cosas nuevas, sino que las madres también tenemos apoyo de profesionales que nos brindan herramientas y acompañamiento después del parto”, explicó Gloria, quien indicó que a sus 25 años, este apoyo le ha permitido continuar con sus estudios universitarios en sicología, en los que va en los últimos semestres.

#RionegroRindeCuentas | 90 familias gestantes se beneficiaron en 2017 con el programa de "Formación a familias gestantes y ajuar de bienvenida" iniciativa liderada por la Primera Dama @Susana y la Subsecretaría de Primera Infancia con @Colegiaturacol y la Corporación Sentir. pic.twitter.com/42XCrHQYeK — CincoPasitosRgro (@cinco_pasitos) 23 de marzo de 2018

Piden continuidad del programa

Para Susana Ochoa, Primera Dama de Rionegro, el hecho de que el programa ‘Cinco Pasitos’ se convierta en política pública no garantiza su continuidad.



“Muchos municipios escriben la política pública pero no la desarrollan. Nosotros la estamos llevando a cabo pero no la hemos escrito. Es una de las tareas pendientes que tenemos el próximo año, para dejarlo blindado, aunque un decreto puede tumbar otro decreto”, expresó.



En lo que sí dijo confiar y tenerle más confianza es en que sea la comunidad la que defienda y exija la continuidad de este en las próximas administraciones.



En el caso de Gloria, una de las beneficiadas, indicó que ha recomendado a otras madres que se inscriban en el programa, y será de las primeras en exigir su continuidad al próximo alcalde o alcaldesa de Rionegro.



“La experiencia ha sido muy significativa para mí a nivel emocional, económico y social. Y quiero que otras madres sientan ese apoyo y ese acompañamiento que brinda el programa”, contó la mujer.



Es por eso que igualmente confían en que desde el concejo municipal también se apoye la continuidad del programa, pues esta corporación representa a la comunidad.

“Este es uno de los programas que más reconocimiento y agradecimiento ha tenido por parte de la gente, por que nunca se había visto en el municipio”, opinó la Primera Dama



Por eso, resaltó que en la actual administración se creara la subsecretaría de Primera Infancia, algo que tampoco se había hecho.



“Esa es otra forma de garantizar la continuidad del programa ‘Cinco Pasitos’”, puntualizó Ochoa.



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10