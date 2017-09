Comuna Laureles-Estadio sí tiene lugares para vivir la cultura

“Hoy traté de visitar y conocer lo referente a la Casa de la Cultura Vicente Uribe Rendón, en vista de que la casa JAL permanece desocupada, y conocí que no existe ninguna actividad cultural, todo está guardado. ¿Dónde está la acción de la Secretaría de Cultura del municipio? ¿En qué se invierten los dineros correspondientes a la debida operación cultural?” Preguntó John Jairo Herrera, habitante de Laureles, quien afirmó que no encuentra lugares públicos en donde ofrezcan servicios culturales y tecnológicos para personas de la tercera edad.

Las Casas de la Cultura son escenarios públicos para el encuentro, la exploración, la creación y la gestión artística y cultural, y si bien el barrio Laureles no tiene una de estas, la comuna 11, a la que pertenecen este y otros 14 barrios, sí cuenta con uno de estos espacios. Se trata del que está ubicado en Los Colores, en la carrera 77 B # 53-26.



Lo que sí es cierto es que este barrio queda mucho más cerca de Robledo (comuna 7) que de Laureles. La casa a la que se refirió Herrera no es una Casa de la Cultura, aunque sí es de la Alcaldía y es específicamente de la Secretaría de Cultura Ciudadana.



Está ubicada sobre la avenida Nutibara (transversal 39 B # 75-36) y se trata de la antigua casa de Vicente Uribe Rendón(1908-1979), importante banquero antioqueño quien presidió el Banco Comercial Antioqueño. Este inmueble después fue usado como sede de oficinas de la Funeraria Betancur.

El lugar es sede de Asocomunal, pero se realizan actividades y reuniones para habitantes de Laureles. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Actualmente opera una Asocomunal de Laureles, por un comodato otorgado por la Secretaría de Cultura.



La asociación de Juntas de Acción Comunal lleva allí menos de un año, dijo Claudia Celis, delegada de Asocomunal, y, según ella, se han esforzado por organizar procesos que los antiguos ocupantes (otro Asocomunal) dejaron incompletos. Por otro lado, aunque funcionan con dineros propios, Celis aseguró que no es cierto que la casa esté cerrada a la comunidad.



Un cuarto de la casa, por ejemplo, es usado por grupos musicales del barrio para ensayar algunos días de la semana, también se hacen eventos deportivos, de esparcimiento y costureros, entre otros.



Por otro lado, en la visita que EL TIEMPO realizó a la casa constató que además es el punto de reunión de Comuna Joven 11, un grupo de jóvenes que trabaja por la consolidación de oportunidades culturales para los muchachos, en este caso, de Laureles-Estadio, como lo confirmó Manuela Becerra, miembro del grupo, apoyado por la Secretaría de la Juventud.

¿Subutilización?

A pesar de las acciones que adelanta Asocomunal en la antigua casa de Vicente Uribe Rendón su gestión no ha sido alabada por todos. Juan Carlos Polanía, coordinador deportivo de Laureles, dice que la casa no siempre está abierta al público y que ha faltado gestión para usar mejor los espacios, mesas y televisores que la Alcaldía tiene dispuestas allí.



Según él, este espacio estaría mejor utilizado si le fuera dado en comodato a alguna organización con experiencia en el trabajo con la comunidad y que pudiera ponerle más orden.



En específico, cuestionó varios cuartos de la casa, en donde hay guardados en cajas televisores e impresoras que no se usan, y a unas máquinas cortadoras de madera y similares que hay instaladas en la parte de atrás, elementos que el Parque Explora (que ocupó la casa el año pasado) dejó cuando se fue.

Oferta cultural

La Secretaría de Cultura municipal aclaró que si bien en el barrio Laureles no hay Casas de la Cultura sí hay oferta cultural, no solo en la casa de Los Colores sino a través de convocatorias públicas y programas como Salas Abiertas.



El Teatrico es una de estas salas y un día en el mes la entrada es libre. Por otro lado, se han fortalecido las redes de formación artística y cultural que tienen presencia en la comuna, al igual que el plan de lectura, escritura y oralidad.



