Comuna 13 de Medellín: homicidios, capturas y pedidos de extradición

Otra equis se tachó en el cartel de los más buscados de la comuna 13 de Medellín (San Javier).



Esto, tras la captura de Wilmar Alexis Zapata, alias ‘Tabaco’, presunto líder criminal de la estructura delincuencial ‘Peñitas’, que delinque en esta comuna. El secretario de Seguridad de la ciudad, Andrés Tobón, manifestó que este era uno de los hombres priorizados por la Fiscalía y la Policía para dar con su captura.

“Este sujeto no solo estaba dedicado a la extorsión sino también al tráfico de estupefacientes en ese sector de Medellín. También estaría vinculado con enfrentamientos en el sector la Loma con otra estructura delincuencial que delinque en esa zona”, expresó el funcionario, quien agregó que la banda ‘Peñitas’ estaba vinculada a las acciones violentas que se han presentado en esta zona de la capital antioqueña.



Con esta, aseguró Tobón, la estructura criminal queda prácticamente desarticulada pues en menos de un año han sido capturados 12 de sus integrantes en diferentes operativos judiciales, a los que se suma la captura de su cabecilla.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, Subcomandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, detalló que alias ‘Tabaco’ era uno de los que extorsionaba a las empresas de buses, que hasta hace poco estuvieron en paro.



“Venía pidiendo dinero a diario, semanal y mensual, a las empresas para permitirles la movilidad en la zona. Esperamos que con esta captura generemos un parte de tranquilidad tanto a la ciudadanía como a los transportadores”, contó el uniformado.



Siendo así, alias ‘Tabaco’ se une a Juan Manuel Piedrahita, alias ‘Juancito’, otro de los cabecillas capturados del cartel de los ocho más buscados de la comuna 13.

En este, también están: Juan Alberto Jiménez, alias ‘Machete’; Jony Alexander Guisao, alias ‘Jota’; Carlos Andrés Álvarez, alias ‘Igor’; Jorge Iván Gómez, alias ‘Toco’; Samir Alexander Jaramillo, alias ‘Samir’; y Juan Camilo Muñoz, alias ‘Totono’.

Sobre alias ‘Juancito’, quien se entregó a comienzos de mayo pasado, la Fiscalía General de la Nación anunció que le hará imputación masiva de cargos por 10 homicidios, algunos de estos, serán por línea de mando.



Raúl González Flechas, director Seccional de Fiscalías de Medellín, expresó que esta modalidad aplica para “los cabecillas que si bien no participaron directamente en los homicidios, sí están involucrados por las órdenes que se vienen dando en el interior de las cárceles o antes de llegar a estas”.

Cabe recordar que ‘Juancito’ fue trasladado hace poco a la prisión de máxima seguridad de Valledupar por el punible de concierto para delinquir agravado.



Acorde a información suministrada por el ente de control, en la diligencia judicial (que se hizo virtual), tres fiscales le imputarán cargos por homicidio agravado de Yenny Claudia Suárez Sánchez, alias ‘La Mona’, ocurrido el 17 de abril de este año, además de ocho homicidios agravados y una tentativa de homicidio agravado.



Agregó, que seis de esas muertes violentas fueron cometidas en el sector Betania (comuna 13) entre 2009 y 2012 por miembros de la banda criminal a cargo de ‘Juancito’.



Este tipo de imputaciones ya habían sido advertidas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien además manifestó que llevará en los próximos días una propuesta al presidente electo, Iván Duque, para extraditar a los jefes capturados.



“He hablado con algunas de las personas que harán parte del gobierno del presidente electo y les voy a pedir la extradición de estos jefes de estructuras criminales que están vinculadas con todos estos delitos en Medellín y el país, que tienen vínculos con otras organizaciones, pero que también tienen relaciones con carteles internacionales de droga”, aseveró el mandatario.

Homicidio en un bus

Y es que la situación de inseguridad y violencia no deja esta comuna. Acorde al Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), con corte al 23 de julio, en esta zona se han registrado 47 muertes violentas, más del doble de las reportadas en el mismo periodo del año pasado.



De esos, según la alcaldía, desde finales del abril pasado, a la fecha, más de 40 personas han muerto en ese sector de la ciudad.



El 70 por ciento de las víctimas fatales, aseguró Gutiérrez, son jóvenes menores de 25 años relacionados con las estructuras criminales.



Este sería el caso del joven de 24 años que ayer fue asesinado en el interior de un bus en el barrio Antonio Nariño, de esa comuna. Sobre el hecho, el alcalde Gutiérrez indicó, que si bien sigue siendo materia de investigación, los primeros indicios revelan que la víctima estaría vinculado a estructuras criminales.“Son hechos confusos, al parecer, es una persona, de acuerdo a informaciones preliminares que tenemos, que estaría llegando a cobrar extorsiones en estas rutas, pero eso se tiene que determinar por las autoridades”, indicó el mandatario.

Niegan pacto entre ‘combos’ en Altavista

Confrontaciones en Altavista y Belén dejaron 14 muertos, más de 500 deserciones escolares, 80 desplazamientos. Foto: Juan Augusto Cardona

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió al supuesto ‘pacto de fusil’ y no agresión que estructuras criminales habrían organizado en el corregimiento de Altavista, en el occidente de la ciudad.



“Cuando ellos están asustados empiezan a hablar que se hagan pasito para no visibilizarnos tanto. En los próximos días vienen más operativos estructurales en contra de esas organizaciones criminales y los vamos a mostrar uno a uno, cómo van a quedar capturados”, manifestó el mandatario.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, expresó que recibieron una alerta de la comunidad por el supuesto pacto, pero que tras investigación de las autoridades “no se confirmó nada que permita verificar tal acuerdo”. No obstante, recalcó que si se dan o no estos casos entre delincuentes, la institucionalidad seguirá actuando en esa zona en la que, aseguró, no han cedido terreno.



MEDELLÍN