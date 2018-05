Estos son los retos de Hidroituango tras alcanzar la cota 410 

“En Hidroituango se ha hecho todo bien para superar la emergencia”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al entregar un balance sobre los avances en la central hidroeléctrica desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

El mandatario resaltó el compromiso de los más de 1.500 trabajadores que laboran en turnos escalonados las 24 horas para estar a un metro de llegar a la cota 410 de la presa y evitar una posible avalancha en caso de que el nivel del embalse supere el de la presa.

“Esta es solo la culminación de una de las ‘metas volantes’, quiere decir que el riesgo disminuye, pasando de avalancha a desbordamiento”, expresó Santos. Es decir que una vez se logre llegar a la cota 410, el nivel del embalse aumentará y, en caso necesario, el agua fluirá de manera controlada por una de las compuertas del vertedero de 21,6 metros de alto, que, si bien solo estará funcionando completamente a mediados de junio, puede evacuar agua con el nivel actual.



Santos añadió que, tras llegar a esa cota, la alerta pasará de roja a naranja en Tarazá, Cáceres y Caucasia, con lo que las personas podrán volver a sus casa con precauciones. En Puerto Valdivia, la medida de evacuación continúa.



Lo que falta, según lo dicho en el PMU, es la terminación de unas losas en ese lugar para evitar futuras erosiones por el agua.



Germán Arce, ministro de Minas, explicó que logrando estabilizar la presa, que es el riesgo mayor, se seguirá trabajando hasta llegar a la cota 430, como establecen los diseños de la central. “Una vez terminada la presa, se debe evaluar la situación en casa de máquinas, que fue inundada, pero que está drenando el embalse de manera no controlada y por eso se mantienen los riesgos de creciente e inundación”, informó Arce.



El ministro agregó que esta condición se mantendrá hasta que EPM logre controlar cuánta agua sale de casa de máquinas, pues hay días de 1.700 metros cúbicos por segundo y otros días de solo 700. “Ese riesgo hay que mitigarlo”, expresó sobre ese inconveniente, cuyo diagnóstico se conocería en tres semanas.



Otro riesgo latente son los túneles de desviación, taponados por deslizamientos de tierra. Uno de estos ha encendido las dos últimas alarmas en Puerto Valdivia por destaponamientos naturales que incrementaron el flujo del río Cauca. “Hasta que el proyecto no sea capaz de controlar si sale agua o no mediante decisión programada y no por un destaponamiento natural, no se puede decir que el riesgo esté mitigado”, dijo Arce.



Para buscarle solución a esta problemática, Santos informó que se contará con apoyo de expertos internacionales. Así, logrando taponar estos túneles, se superaría el riesgo de creciente súbita.



De otro lado, Carlos Cubillos, docente de Hidráulica e Ingeniería de Ríos de la Universidad Nacional, señaló a la agencia de esa institución que los trabajos de elevación de la corona de la presa no garantizan la estabilidad de la obra.



El experto indicó que tras los esfuerzos por terminar la represa surgen dudas respecto a si obras como la del rebosadero están en condiciones de operar. Además, el flujo de agua luego de inundar la casa de máquinas genera altas presiones que afectan las obras de la hidroeléctrica, incluyendo galerías y vías de acceso subterráneas.

