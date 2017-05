Comerciantes y transportadores se unirán al paro cívico en Chocó

10 de mayo 2017 , 12:20 a.m.

Luego de que comerciantes y transportadores mostraran su temor a unirse al paro cívico que empieza este miércoles en el Chocó, se pudo llegar a un acuerdo con los organizadores y sí participarán en las distintas actividades que buscan alzar la voz contra el incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional en la movilización del año pasado.



Después de una reunión que tuvo lugar este lunes en la noche, se acordó que el comercio y el transporte estarán paralizados el miércoles y el jueves, aseguró Jorge Salgado, coordinador general del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, que lidera el paro.

Empleados, conductores y dueños de los negocios se unirán a las marchas simultáneas en todos los municipios que empiezan a las 9:00 de la mañana, de las cuales la más grande será en Quibdó.



Sin embargo, comerciantes y transportadores volverán a sus actividades los días viernes, sábado y domingo. El lunes habrá una nueva reunión para determinar si se unen otra vez al cese de actividades, dependiendo de cómo avance la situación.



Salgado aseguró que el acuerdo quedó firmado en un comunicado que fue dado a conocer a toda la comunidad, de modo que no haya atentados contra el comercio y el transporte cuando estén prestando sus servicios los días pactados. Al principio, añadió el líder, los comerciantes se mostraron reacios a participar, debido a que el año pasado tuvieron importantes pérdidas económicas durante el paro.

“Ellos nos dijeron que tuvieron que despedir a 1.000 empleados en Quibdó y, aunque se recuperaron un poco en las ventas de diciembre, este año ha sido malo para ellos”, afirmó Salgado.

Se analiza la situación en un consejo de seguridad

Entre tanto, a esta hora se adelante un consejo de seguridad con presencia del Secretario general de la Gobernación del Chocó, líderes del Comité Cívico, la Alcaldía de Quibdó, el secretario de Gobierno y el personero de Quibdó, así como el director de Fiscalías, el Defensor del Pueblo, la Policía, el Ejército, entre otras autoridades, para analizar los posibles percances de orden público que puedan presentarse durante las manifestaciones.

Las autoridades buscan establecer acciones que permitan atender altercados o desmanes durante las manifestaciones, si bien, los organizadores han dicho que serán pacíficas. Foto: Cortesía Gobernación del Chocó

“Los miembros del Comité Cívico pidieron de manera expresa que la fuerza pública no se exceda con la represión, de manera tal que no se presenten confrontaciones con los manifestantes mientras estos no estén alterando el orden con disturbios”, explicó la Gobernación del Chocó en un comunicado.



