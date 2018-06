Comerciantes y campesinos protestan en Valdivia por falta de apoyo

Tres semanas han pasado desde que cientos de familias del corregimiento de Puerto Valdivia tuvieron que reubicarse en la cabecera municipal de Valdivia tras la alerta de una posible creciente súbita a causa de la crisis del proyecto eléctrico Ituango. Y los habitantes sienten el peso de la incertidumbre.



A las afueras de la Iglesia principal de Valdivia, decenas de personas se reunieron para exigir una mejor atención en la contingencia que vive el municipio, pero también en busca de mayor claridad sobre el futuro de ellos y sus coterráneos.

No basta con recibir atención, pues el problema para los afectados radica en la imposibilidad de seguir trabajando y de conseguir insumos más allá del kit de alimentación que reciben por parte de EPM.



Además de la protesta en la cabecera municipal, líderes de las 37 veredas de Puerto Valdivia se reunieron en las calles de ese poblado para exigir que se les escuche.



"No tenemos donde comprar nada, no tenemos un puesto de salud, nuestros niños no pueden ir a estudiar por falta de alimentos. No estamos siendo tenidos en cuenta", expresó Teresa Jaramillo, líder de la vereda Monte frío.

Según explicó, los campesinos del sector le han pedido en reiteradas ocasiones a la empresa EPM, a la gobernación y a la alcaldía del municipio que se instale una mesa de trabajo conjunta, pero no han obtenido respuesta. "Hemos firmado un derecho de petición que ni siquiera nos han respondido", dijo Jaramillo.



Ante las manifestaciones por parte de la comunidad, el alcalde de Valdivia, Jonás Darío Henao, expresó que la alcaldía reconoce la importancia de esas protestas, pero que esas no están en contra de la gestión municipal, sino del tratamiento de la contingencia por parte de EPM. Aunque reconoció que la empresa “está haciendo lo que la comunidad ha necesitado y respondiendo por las afectaciones”.



Además, Henao señaló que la alcaldía tiene información de que el campesinado está protestando por amenazas. “En Puerto Valdivia los campesinos están saliendo pero como por temas de amenazas, pues al parecer los hicieron salir, yo no sé decir quién será. Yo esta mañana propuse en el comité en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se haga la atención inmediata y que llegue la Fiscalía y la Sijín para averiguar quién está promoviendo todos estos desórdenes donde el campesinado lo único que quiere es abastecerse”.





MEDELLÍN