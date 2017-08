Combos amenazaron a dos rectores de colegios de Altavista

15 de agosto 2017 , 08:17 a.m.

En el corregimiento de Altavista, que por estos días es foco de las autoridades por su alta violencia, ya van dos rectores de colegios públicos amenazados por combos. En las advertencias, que han sido por medio de llamadas y mensajes de texto, les exigen la renuncia.

El primero en ser amenazado fue el rector de la Institución Educativa Pedro Octavio Amado, Alberto Fuentes, quien presentó su renuncia ante la Secretaría de Educación. Esta semana, el turno fue para la rectora del colegio Ramón Giraldo Ceballos, Nora Consuelo Carvajal.



Por ello, la Secretaría de Seguridad de Medellín activó los protocolos para proteger la vida de los docentes, quienes están en licencia mientras se normaliza la situación en la zona.



Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación, dijo que llevaron a los rectores a un comité de amenazados y presentaron los casos ante la Fiscalía para que hagan las investigaciones correspondientes para garantizar su vida y saber quién está detrás de las amenazas.

Fuentes contó que el viernes pasado recibió una tarjeta de condolencias dirigida a su familia por su muerte y tres días antes, la secretaria del colegio recibió una llamada en la que le advirtieron que el rector tenía que irse de inmediato. “Nunca, durante 17 años como rector del colegio, tuvo problemas”, dijo.



El rector no le atribuyó el hecho a ningún actor en específico ni alguna acción particular que estuviera llevando a cabo, pero señaló que el problema de violencia en esa zona de Medellín “es muy difícil, las cosas están complicadas. Hay mucha violencia, pero los colegios no pueden ser escenarios del conflicto, es la reflexión que queda”.



