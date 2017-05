¿Qué pasa en Altavista, el lugar con más enfrentamientos entre combos?

17 de mayo 2017 , 05:52 a.m.

Una disputa entre las bandas ‘los Chivos’ y ‘los Pájaros’ por el dominio de las rentas criminales desató una oleada de violencia en el corregimiento de Altavista, donde han sido desplazadas 20 personas en menos de 24 horas.



A esto se le suma que los habitantes viven con temor por miedo a caer en un enfrentamiento entre estas bandas, pues las balaceras se volvieron constantes en las tardes y en las noches.

Precisamente, las familias que se vieron obligadas a irse, lo hicieron después de que las fachadas de sus viviendas fueran impactadas con arma de fuego, hecho que investigan las autoridades.



Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín, explicó que estos dos grupos armados históricamente han tenido presencia en la zona y se disputan las rentas del micotráfico, la extorsión, el control territorial de venta de productos de la canasta familiar y la prostitución.

“El corregimiento es un lugar de tránsito para actividades ilegales. Allí no solo hay una pelea tradicional entre esos dos grupos, hay mucho más, por ello hay que analizar el fondo, lo que hay detrás”, advirtió el funcionario.



Villegas contó que este año se han registrado 40 capturas importantes contra integrantes de ‘los Chivos’ y ‘los Pájaros’, así como golpes contra expendios de droga, por lo que las bandas buscan recuperar las rentas perdidas en otros territorios.

Familias del corregimiento Altavista de Medellín están atemorizados por los constantes enfrentamientos entre bandas criminales. Foto: David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

“Cuando se ataca un negocio ilegal en un barrio, ellos buscan conservar las mismas rentas en otro sector. Precisamente, los enfrentamientos se dan porque ellos entran a territorio enemigo”, explicó el secretario de Seguridad.



El funcionario, además, aclaró que no hay información sobre fronteras invisibles para los habitantes de la zona, sino que son límites de actividades ilegales que trazan los mismos grupos armados.



Sin embargo, para analizar el aumento de los enfrentamientos y desplazamientos, la Secretaría de Seguridad estará este martes en el corregimiento recogiendo información del Ejército, de la Policía, la Personería, de habitantes y de líderes sociales.



“Hay que saber las razones de los desplazamientos, se dan, pero no hay denuncias en la Fiscalía, y para darles protección a las familias, deben declarar ante las autoridades, ellos dicen que no denunciarán, hay que saber por qué, cuál es el temor”, agregó.

El último mes, en el corregimiento Altavista, la Personería de Medellín ha recibido siete declaraciones de desplazamiento forzado de igual número de familias por amenazas y enfrentamientos entre estructuras criminales.



Uno de los testimonios que documenta el Ministerio Público dice: “Los enfrentamientos entre combos se deben al control de la extorsión como forma de financiación. Ellos recurren a cobrar 'vacuna' a las volquetas que diariamente son entre 80 y 100 las que suben por aquí. Además, son víctimas de extorsión los dueños de negocios, también quienes poseen un vehículo automotor y hasta los conductores de buses que cubren las rutas del corregimiento”.



Juan Fernando Gómez, personero delegado para los Derechos Humanos, aseguró que el Ministerio Público le solicita a la Administración Municipal que “garantice en la zona mayor presencia institucional que otorgue tranquilidad y goce efectivo de los derechos a sus habitantes como afectados directos de estos grupos al margen de la ley”.



Gómez explicó que la Personería hace presencia constante en la zona para evaluar la situación de vulneración de derechos de quienes habitan en el corregimiento.



Por tanto, el personero delegado, instó a la Fiscalía y a la Policía para que individualicen a los integrantes de estos grupos delincuenciales y neutralicen el accionar delictivo en Altavista, para que de esta forma se retome el control oficial en el corregimiento.



