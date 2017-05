¿Qué pasa en Altavista, el lugar con más enfrentamientos entre combos?

16 de mayo 2017 , 10:06 a.m.

Una disputa entre ‘los Chivos’ y ‘los Pájaros’ por el dominio de las rentas criminales desató una oleada de violencia en el corregimiento de Altavista, donde ya van 20 personas desplazadas en menos de 24 horas.



A lo que se le suma, que los habitantes viven con temor por miedo a caer en un enfrentamiento entre estas bandas, balaceras que se volvieron constantes en las tardes y las noches.

Precisamente, las familias que se vieron obligadas a irse, lo hicieron después de que las fachadas de sus viviendas fueran impactadas con arma de fuego. Hecho que investigan las autoridades.



Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín, explicó que estos dos grupos armados históricamente han tenido presencia en la zona y que se disputan las rentas del narcotráfico, la extorsión, el control territorial de venta de algunos productos de la canasta familiar y otras actividades como la prostitución.

“El corregimiento es un lugar de tránsito para actividades ilegales. En este logar no solo hay pelea una tradicional entre esos dos grupos, hay mucho más, por ello, hay que analizar el fondo, que hay detrás”, dijo el funcionario.



Villegas contó que este año se han registrado capturas importantes contra integrantes de ‘los Chivos’ y ‘los Pájaros’, así como golpes contra ollas de vicio, por lo que las bandas buscan recuperar las rentas perdidas en otros territorios.

Familias del corregimiento Altavista de Medellín tienen temor por constantes enfrentamientos entre bandas criminales. Foto: David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

“Cuando se ataca un negocio ilegal, ellos buscan conservar las mismas rentas en otro sector, precisamente, los enfrentamientos se dan porque ellos entran al territorio del enemigo”, explicó el secretario de Seguridad.



El funcionario además aclaró que no hay información sobre fronteras invisibles para los habitantes de la zona, lo que hay son límites de actividades ilegales entre los mismos grupos armados.



Sin embargo, para analizar el fondo del aumento de enfrentamientos y de desplazamientos, la Secretaría de Seguridad estará hoy en el corregimiento, recogiendo información del Ejército, de la Policía, la Personería y de líderes.



“Hay que saber las razones de los desplazamientos, se dan, pero no hay denuncias en Fiscalía y para darles protección a las familias, deben declarar ante las autoridades, ellos dicen que no denunciarán, hay que saber por qué, cuál es el temor”, agregó.



