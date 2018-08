Colombiano linchado en México por fin descansa en Medellín

En la mañana de este miércoles 8 de agosto fue enterrado Ricardo Alonso Rivas, el colombiano que fue linchado en la plaza central de Tetela de Volcán, México después de ser señalado de pertenecer a una banda de prestamistas en el municipio.

Aunque se tenía prevista la llegada del cuerpo desde el sábado 4 de agosto, debido a inconvenientes con la aerolínea encargada de transportarlo solo pudo aterrizar en la ciudad de Medellín en la tarde del martes.



Beatriz Cardona, esposa de la víctima, contó que a su llegada hizo el reconocimiento correspondiente y debido al estado del cuerpo, la familia decidió no hacer el proceso de velación.



"Yo esperaba que entrara por la puerta con la maleta en la mano. No me imaginé que lo vería llegar en un cajón", manifestó Cardona, quien asegura que todavía no tiene respuestas por parte de las autoridades de alguno de los dos países.

Yo esperaba que entrara por la puerta con la maleta en la mano. No me imaginé que lo vería llegar en un cajón FACEBOOK

TWITTER



Ricardo Alonso viajó a México en febrero de este año para trabajar durante seis meses y con los ingresos abrir una escuela de fútbol en la ciudad. Pero el martes 30 fue sorprendido por un grupo de pobladores que incendiaron su auto, lo amarraron en el asta de la bandera de la plaza y lo golpearon hasta ocasionarle la muerte.



Según Beatriz, por fortuna el lugar estaba lleno de gente y vigilado por cámaras de seguridad. "De lo contrario, lo habrían desaparecido y el dolor y la angustia serían mucho más grandes", expresó la esposa.



El caso todavía se encuentra en materia de investigación.



MEDELLÍN