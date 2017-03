San José de La Salle impulsa la investigación con enfoque ambiental

21 de marzo 2017 , 07:51 a.m.

Canecas de basura inteligentes, mecanismos para ahorrar agua, carros solares, preservación de especies animales y máquinas recolectoras de botellas plásticas.



Esas son solo algunas de las iniciativas que los estudiantes del Colegio San José de La Salle desarrollan como parte de su proceso educativo, que hace un especial énfasis en la investigación, tanto, que se ha convertido en eje transversal de todas las áreas.



Esta es uno de los objetivos de la institución educativa en su plan estratégico a 2021, se vive desde las Ciencias Naturales y Sociales, la Lengua Castellana y las Matemáticas, el Arte y la Educación Física. Es decir, en todas las áreas desde preescolar hasta once.



Con ello se busca, explicó Marta Cecilia Montoya, coordinadora académica del colegio, desarrollar las competencias científicas en los 1.237 estudiantes, por medio de proyectos que respondan a alguna necesidad y que impliquen el trabajo colaborativo entre alumnos, incluso de grados diferentes.



La fuerza que le dan a la investigación trasciende las aulas de clase. Participan constantemente en los eventos que lideran Ruta N, el Parque Explora, EPM y la Alcaldía de Medellín para incentivar la innovación y la ciencia. Algunas de sus iniciativas han sido finalistas en concursos desarrollados por estas entidades.



Fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia son los principios que se viven en el colegio. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

En septiembre de este año, por ejemplo, se realizará la segunda versión del Congreso Regional Lasallista, que en esta ocasión tendrá el nombre de Congreso Internacional de Educación, con el que se busca reunir, en el Parque Explora, a colegios de La Salle de Barranquilla, Montería, Pereira, Valle del Cauca y Antioquia, así como a otras instituciones invitadas. También habrá investigadores y académicos nacionales e internacionales que harán ponencias.



Para fortalecer la investigación, el colegio cuenta con asesorías externas de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y la Corporación Universitaria Lasallista. Con cinco años en San José de La Salle, Juan Pablo Cepeda, del grado once, considera que es muy importante la relevancia que se le da a la investigación, ya que da bases importantes para el ingreso a la educación superior y para una carrera profesional en el futuro. “Participé en una carrera de circuito solar de EPM y me gustó mucho porque aprendí, incluso cómo expresarme en público”, sostuvo.

Proyección social en la ciudad

El colegio tiene tres pastorales: Pedagógica, Administrativa y Juvenil y Vocacional. En esta última los estudiantes se ponen al servicio de los más necesitados. La proyección social se enfoca en hogares infantiles, centros geriátricos y familias de escasos recursos económicos, en los cuales llevan apoyo de muchos tipos.



El centro comedor Vallejuelos, en el corregimiento de San Cristóbal, Hogares Claret y familias campesinas de Santa Elena son algunos de los sitios en los que los jóvenes han mostrado su solidaridad. “En Santa Elena, ellos se quedan una semana conviviendo en las casas de los habitantes de la zona y allí se familiarizan con las actividades del campo”, expresó Piedad Lucía Escobar, asesora de Excelencia del colegio.



La formación académica se complementa con principios y valores que se viven a diario en el colegio y se proyectan a la sociedad. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Para Juan Pablo Cepeda, estudiante del grado once, esta es una de las grandes ventajas del colegio, pues les permite tener una formación que los lleve no solo a ser buenos profesionales sino también buenos seres humanos.



“Me gusta mucho el enfoque de ayudar a las demás personas, la enseñanza que nos dan aquí nos pone a pensar mucho y nos hace sentir abiertos al mundo, no salimos con una visión cerrada”, dijo el joven, quien además resaltó la convivencia entre todas las personas que hacen parte de la institución.



La proyección social está ligada al enfoque de poner a la persona en el centro de la educación, una de las premisas en el camino hacia la calidad, si bien, el colegio se ha puesto la meta de llevarla a la excelencia. Actualmente cuentan con certificación de tercer nivel bajo las pautas del EFQM, Modelo de Calidad Internacional con sede en Bélgica. Están gestionando la certificación del cuarto de cinco niveles.

Quieren ser área protegida y pulmón verde de Medellín

Estudiantes desarrollan proyectos de investigación desde preescolar. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Uno de los proyectos más importantes en este momento en San José de La Salle es ‘Colegio Verde’, una iniciativa que empezó a tomar forma el año pasado y que busca llevar a la cotidianidad educativa los árboles, las plantas, el agua, las aves y todo el gran espacio natural que hay en el lugar.



Y es que esta institución educativa, ubicada en El Poblado, es privilegiada por sus zonas verdes, por las cuales cruza la quebrada La Sanín. Por ello, quieren construir un sendero ecológico que les permita realizar actividades de todas las áreas en asocio con la naturaleza.



Los tres ejes que guían el proyecto son los procesos de reforestación, la investigación ambiental y la divulgación de acciones ambientales.



En los últimos meses, no solo han emprendido medidas para embellecer el colegio y hacer que florezca sino que también se dedicaron a identificar las especies que habitan en la institución educativa.

Como resultado, encontraron 59 aves que habitan en el colegio, de las cuales hay 30 urbanas, 20 campestres y nueve del bosque, también identificaron 27 tipos diferentes de plantas.



La idea es conocer los seres vivos con los que conviven para poder preservarlos.

Este año, empezaron la siembra de árboles frutales y especies nativas. Buscan, inclusive, llegar al momento en el que puedan utilizar las frutas para el comedor del colegio, que actualmente atiende al 70 por ciento de la población educativa.



“Nosotros tenemos un espacio con el que queremos combatir la contaminación de la ciudad, respirar un aire limpio. Por eso nuestra meta más grande es que nos reconozcan como zona protegida, como pulmón verde de Medellín”, indicó Piedad Lucía Escobar, asesora de Excelencia.



Aunque hay un equipo de investigación compuesto por siete docentes de todas las áreas que lidera el proyecto, se involucra a toda la comunidad educativa, desde los más pequeños hasta los más grandes.



Las metas para el 2017 son la construcción del sendero ecológico con vallas, la caracterización del 70 por ciento de las aves y el 50 por ciento de las plantas del colegio, obtener una certificación que les permita constituirse como corredor ambiental estratégico y lograr que directivas, docentes, empleados en general, estudiantes y familias se apropien del componente ecológico del San José de La Salle.



Apuesta por la persona

En 127 años de historia, y próximo a graduar a su promoción 110, el colegio mantiene la formación humana como centro de la propuesta educativa. Los principios y valores religiosos, lasallistas, cívicos y políticos permean el día a día de la institución.



Este componente se evidencia no solo en las aulas de clase sino en todas las actividades que se realizan, como actos cívicos, fiestas culturales, retiros espirituales, convivencias y encuentros con familias.



Una estrella amarilla identifica al colegio y es el símbolo de la formación humana. Cinco principios se erigen en cada una de sus puntas: fe, fraternidad, justicia, servicio y compromiso.

La formación integral también incluye actividad deportiva y cultural. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

“La fe es lo más importante, pero buscamos que los chicos traigan a dios a la realidad, desde la confianza en sí mismos y en el otro”, explicó Piedad Lucía Escobar, asesora de Excelencia, quien añadió que son bienvenidas las personas de todos los credos religiosos.



Los demás valores se han vuelto cotidianidad en las relaciones diarias. La Calidez, la amistad, la cercanía y el respeto identifican a las personas que hacen parte de la institución y es un sello que tiene la comunidad lasallista de cualquier lugar del mundo. Como parte de la formación integral, los estudiantes también tienen la posibilidad de explorar sus talentos.

Por eso, hay ofertas extracurriculares que se desarrollan en jornada complementaria: fútbol, natación, baloncesto, patinaje, porrismo, voleibol, taller de artes, danza, teatro, música, cálculo, reparación y programación de computadores, cocina, matemáticas, robótica, programación y animación de videojuegos, astronomía y química son algunas de las actividades que pueden realizar los niños y adolescentes, luego de la jornada escolar. Más de 700 estudiantes aprovechan los semilleros.